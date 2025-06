Nintendo Switch 2, YouTube ancora assente: aggiornamento in arrivo

Nintendo Switch 2 è ufficialmente arrivata sul mercato, ma non tutto è andato secondo le aspettative. Chi ha acquistato la nuova console al lancio ha notato l’assenza di alcune applicazioni importanti, presenti invece sulla prima Switch. Su tutte, emerge YouTube. Ovvero l’app di streaming video, disponibile su Nintendo fin dal 2018, non è ancora accessibile sul nuovo dispositivo.

Nintendo Switch 2: un inizio con qualche ombra ma il futuro è rassicurante

Insomma, l’ assenza dell’ app non è passata inosservata e ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti. Non si tratta proprio di una mancanza definitiva. In risposta a una discussione online, il Team YouTube ha confermato che i lavori per portare l’app su Switch 2 sono già iniziati. La collaborazione con Nintendo è attiva, con l’obiettivo di rendere YouTube disponibile sulla nuova console nel più breve tempo possibile. Anche se manca ancora una data ufficiale, l’annuncio lascia intendere che l’attesa sarà breve.

La situazione è paradossale, considerando che YouTube è stata disponibile persino su Wii, 3DS e Wii U. In effetti, sembrava improbabile che una piattaforma così popolare venisse esclusa a lungo. Ma il caso di YouTube non è isolato. Anche altre applicazioni come Hulu, Crunchyroll, ABEMA, Niconico e InkyPen non risultano attualmente compatibili con Switch 2. Il problema riguarda quindi più in generale l’integrazione delle app multimediali sul nuovo sistema operativo della console.

La richiesta da parte del pubblico è chiara, le app video devono tornare. È probabile quindi che l’azienda stia lavorando a un pacchetto completo di aggiornamenti che, oltre alla stabilità del sistema, reintegrerà le app più utilizzate.Per il momento, chi possiede una Switch 2 dovrà pazientare. Le dichiarazioni ufficiali fanno però ben sperare. L’arrivo di YouTube e delle altre app sembra ormai solo una questione di tempo, e il supporto continuo da parte dei team di sviluppo lascia immaginare un ritorno progressivo a piena funzionalità.