Overclock GPU: stabilito un nuovo record mondiale con chip Intel

Ciò di cui parliamo oggi Riguarda una pratica molto diffusa per quanto riguarda il mondo dell’informatica e dell’hardware, stiamo parlando del overclock, pratica diffusissima tra gli esperti e amanti del settore e che spesso vede processori e schede grafiche portate A velocità di clock davvero estreme in condizioni altrettanto estreme, spesso infatti per raffreddare chip a velocità così elevate e necessario addirittura ricorrere all’azoto liquido.

Oggi mi raccontiamo un incredibile record raggiunto dal noto esperto Pieter ”SkatterBencher” Massman, Quest’ultimo si differenzia però dai classici traguardi raggiunti su schede grafiche discrete, dal momento che l’utente in questione è riuscito a portare a valori di velocità davvero incredibili la scheda grafica integrata all’interno di un chip Intel Arrow Lake, dunque stiamo parlando di una scheda grafica integrata piuttosto che di una discreta, dettaglio assolutamente peculiare dal momento che sono pochi i casi di questo tipo.

Velocità incredibile

L’utente in questione, coadiuvato da bombolette di azoto liquido per il raffreddamento, è riuscito a portare la grafica integrata nel chip all’incredibile velocità di 4,25 GHz, un valore mai visto prima che batte ogni record e che è stato suffragato anche dall’incredibile tensione che il chip è riuscito a sopportare di ben 1,7 V.

Come se non bastasse, l’uomo è riuscito a ripetere l’esperimento anche per una seconda volta confermando dunque la ripetibilità di questo traguardo, tra l’altro è riuscito anche a condurre alcuni test di benchmark per vedere il cambio di prestazioni della scheda coinvolta.

Ovviamente tutto ciò non ha riscontri pratici nell’utilizzo comune, ma serve a dimostrare certificare la durabilità di questi chip dal momento che proprio quest’ultimo è riuscito a lavorare con tensioni elevate, temperature estreme e velocità davvero importanti, il merito ovviamente va all’avanzamento tecnologico dietro questi elementi che consentono di spingersi oltre sotto vari punti di vista, il tutto ovviamente va a beneficio oltre che delle prestazioni, anche della durata di vita dei vari prodotti.