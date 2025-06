Avatar animati su WhatsApp: il profilo diventa più dinamico

WhatsApp sta sperimentando una sorta di “evoluzione visiva” dei profili, introducendo la possibilità di affiancare alla classica immagine un avatar animato. Si tratta di una funzione inedita, scoperta nella versione beta 2.25.18.14 per Android, che consente a un numero ristretto di tester selezionati di attivare un nuovo tipo di rappresentazione digitale. Non si tratta di una semplice sostituzione dell’immagine, ma di una vera e propria convivenza tra l’avatar e la foto reale. Quando attiva, tale opzione mostra un effetto visivo che alterna i due elementi, come se si stesse lanciando una moneta che mostra ora uno, ora l’altro volto.

Disponibilità limitata, rilascio graduale: non tutti vedranno subito l’ ultima novità di WhatsApp

L’idea alla base di questa novità è quella di offrire maggiore personalizzazione senza sacrificare la riconoscibilità dell’utente. Attraverso una nuova sezione nelle impostazioni dell’avatar, le persone possono scegliere colori di sfondo e tipologie di animazione, dando vita a un profilo vivace, più espressivo e unico. L’esperienza utente, così, diventa meno standardizzata e più centrata sull’identità digitale. Ognuno potrà modificare in qualsiasi momento l’aspetto del proprio avatar, cambiando animazione, oppure decidere di rimuoverlo del tutto, mantenendo sempre il controllo sull’immagine che intende trasmettere.

Ad ogni modo, come spesso accade con le nuove funzioni di WhatsApp, la diffusione non sarà immediata. La disponibilità, per ora, è riservata a pochi utenti, anche se alcuni hanno già segnalato la presenza dell’avatar animato in versioni precedenti dell’app. Ciò conferma quindi che la società stia conducendo test multipli e su larga scala, distribuendo le novità in maniera controllata. Il fine è probabilmente quello di valutare la stabilità della funzione, correggere eventuali errori e verificare l’effetto sull’esperienza generale.

Nel tempo, se i feedback saranno positivi, la funzionalità potrebbe essere estesa a tutti. WhatsApp conferma così la sua volontà di evolversi, puntando su un’interazione più vivace e su un linguaggio visivo sempre più ricco. Dopo l’introduzione degli sfondi personalizzati e della condivisione degli aggiornamenti di stato, il profilo utente diventa l’ennesimo spazio su cui esprimere la propria identità con estrema libertà.