WhatsApp cambia volto: nuove funzioni tra IA, musica e organizzazione eventi

WhatsApp sta attraversando una fase di profonda trasformazione. Le nuove funzionalità, attualmente in fase di test, promettono di rivoluzionare il modo in cui si comunica sulla piattaforma. La più sorprendente riguarda l’uso dell’IA per semplificare la gestione delle chat. Chiunque si sia trovato sommerso da centinaia di messaggi non letti in un gruppo, sa quanto possa essere difficile recuperare il filo. Ma presto questa situazione sarà superata. WhatsApp infatti introdurrà un sistema in grado di generare automaticamente un riassunto dei messaggi più importanti. Non si tratterà di una funzione invasiva, poiché sarà opzionale, attivabile su richiesta, e disattivata per le conversazioni con impostazioni di privacy avanzata.

Novità WhatsApp: musica in chat e gestione eventi

Alla base di questa tecnologia vi è un sistema chiamato “Private Processing”, progettato per garantire la massima riservatezza. I dati verranno elaborati in modo temporaneo e sicuro, senza passaggi su server non autorizzati. Nessuno, nemmeno Meta, potrà accedere ai contenuti delle chat. In contemporanea a tutto ciò, WhatsApp sta perfezionando anche il servizio di trascrizione vocale. A differenza delle attuali anteprime, il nuovo sistema offrirà una conversione completa e accurata dell’audio in testo, facilmente consultabile e ricercabile. Una risorsa utile per chi si trova in ambienti dove non è possibile ascoltare messaggi audio.

L’ innovazione però non si ferma all’intelligenza artificiale. Presto infatti sarà anche possibile creare eventi direttamente all’interno delle chat di gruppo. L’app permetterà di inserire tutti i dettagli utili, quali data, ora, luogo e descrizione. I partecipanti potranno confermare la propria presenza con un semplice click. Si tratta quindi di un sistema pensato per migliorare la gestione quotidiana di appuntamenti, incontri o riunioni di lavoro.

Anche la musica avrà un ruolo più centrale. Gli utenti potranno condividere canzoni e ascoltarle direttamente all’interno delle conversazioni. La funzione sarà integrata con le principali piattaforme di streaming come Spotify, YouTube Music e Amazon Music, senza necessità di uscire dall’app. E per personalizzare le interazioni, arriverà un generatore di sticker basato su IA. Partendo da una semplice descrizione scritta, sarà possibile creare immagini originali da usare nelle chat.