Switch 2: nuovo record per le vendite

Il 5 giugno è arrivata nei negozi di tutto il mondo la nuova console di Nintendo. In base ai dati emersi finora è evidente che il debutto non poteva essere più esplosivo. In soli sei giorni dal lancio ufficiale, Switch 2 ha già raggiunto la quota di 3,5 milioni di unità vendute. Una performance straordinaria che ha trovato conferma ufficiale da parte dell’azienda giapponese. La dichiarazione è arrivata dopo che le prime indiscrezioni parlavano di numeri eccezionali sin dalle prime ore di disponibilità. Non si tratta soltanto del miglior lancio nella storia di Nintendo. La Switch 2 ha segnato un vero e proprio primato nel settore videoludico. Nessuna console, in passato, era riuscita a raggiungere risultati simili in così poco tempo. Basti pensare che PlayStation 5 ha toccato i 3,4 milioni di pezzi venduti dopo un intero mese dal debutto. Mentre la precedente PS4 aveva raggiunto “appena” 2,1 milioni di unità nei primi 16 giorni.

Switch 2 segna un lancio da record: ecco i dettagli

Anche se il successo iniziale non garantisce una lunga e brillante “carriera”, è evidente che la nuova console parte con il piede giusto. Il suo esordio riflette la fiducia guadagnata da Nintendo con la prima Switch, che aveva saputo conquistare milioni di giocatori. Il forte legame costruito negli anni con l’utenza ha favorito un’accoglienza calorosa. Molti appassionati hanno scelto di acquistare subito la nuova console, fiduciosi nel fatto che Nintendo continuerà a garantire una line-up di qualità.

Nintendo, dal canto suo, si è mossa con grande attenzione. A differenza di Sony, che al lancio di PS5 dovette affrontare una pesante carenza di scorte a causa del periodo pandemico, l’azienda nipponica ha scelto di prendersi tutto il tempo necessario. Ciò al fine di arrivare al debutto con una disponibilità di unità adeguata. Una strategia che si sta rivelando vincente, visti i numeri impressionanti registrati fin da subito. Non resta che attendere per scoprire come evolveranno le vendite della nuova console Switch 2.