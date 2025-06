Fastweb propone il meglio: ecco tre offerte fino a 300GB in 5G, i prezzo sono SHOCK

Fastweb amplia la sua proposta mobile con tre nuove offerte pensate per chi desidera una connessione veloce, tanti giga e servizi aggiuntivi. Le nuove promozioni si chiamano Fastweb Mobile, Mobile Full e Mobile Maxi e si basano su tariffe trasparenti, senza vincoli contrattuali e con attivazione online rapida, anche tramite SPID o carta d’identità elettronica. È disponibile la SIM virtuale gratuita, mentre per chi preferisce la versione fisica la spedizione non comporta alcun costo aggiuntivo.

Fastweb Mobile è una promo con ben 150GB in 5G ogni mese, ecco i dettagli

La prima proposta di Fastweb per gli utenti che scelgono i suoi servizi questo mese è la Mobile con tutto incluso. Ecco il resoconto:

Minuti illimitati verso tutti;

100 SMS mensili;

150 giga in 4G ;

Prezzo mensile di 8,95€.

Non manca la Fastweb Mobile Full, offerta con 200GB in 5G a 10,95€

Salendo di livello, la versione Full include ancor più contenuti a disposizione di chi la sceglie:

Minuti senza limiti e 100 SMS;

200 giga con accesso alla rete 5G ;

Prezzo di 10,95€ al mese.

Fastweb Mobile Maxi: 300GB in 5G per il massimo apporto, ecco la bomba vera

Per chi vuole ancora di più, l’offerta Maxi prevede quello che magari nessuno si sarebbe aspettato:

Minuti illimitati, 100 SMS;

300 giga mensili ;

Incluso il servizio Fastweb Protect e l’Assicurazione Assistenza Pet Quixa ;

Prezzo mensile di 12,95€.

Attivazione una tantum e vantaggi di rete

Tutte le offerte Fastweb richiedono un costo di attivazione pari a 10€, da pagare una sola volta. L’identificazione può essere effettuata tramite SPID, CIE o anche con la classica video-identificazione.

Le tre promozioni si distinguono non solo per la quantità di dati, ma anche per l’affidabilità della rete, riconosciuta da diversi premi indipendenti per la velocità e la stabilità della connessione. La possibilità di scegliere la eSIM, l’assenza di costi nascosti e la trasparenza delle condizioni rendono queste offerte una valida opzione per ogni tipo di esigenza mobile.