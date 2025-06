Google Gemini Live ottiene i sottotitoli in tempo reale

Google Gemini Live introduce una novità che potrebbe contribuire alla sua diffusione: arrivano i sottotitoli in tempo reale. Una funzione che farà gola a molti e arriva poco dopo altre due aggiunte importanti, ossia la possibilità di condividere lo schermo e l’uso della fotocamera per iOS e Android.

La modalità Gemini Live con sottotitoli in tempo reale vanta una trascrizione istantanea e graduale delle risposte generate dall’IA. L’Azienda ha già dato il via al rilascio. Caratteristica principale la possibilità di leggere in diretta quanto detto da Gemini senza attivare l’audio. Utile in contesti in cui l’utente non può ascoltare a causa di difficoltà uditive, ad esempio se è sprovvisto di cuffie, se è in luoghi pubblici e affollati, in situazioni in cui è preferibile evitare di disturbare e così via. Prima di questo aggiornamento, invece, Gemini Live impediva l’avvio di una conversazione in caso di volume ridotto o disattivato. Adesso, con i sottotitoli in tempo reale, questa limitazione non sarà più un problema.

Gemini Live, la nuova funzione che genera sottotitoli senza bisogno di ascoltare

L’interfaccia mostrerà un nuovo pulsante nella parte in alto sulla destra, un tasto dalla forma rettangolare che sarà familiare agli utenti Android che usano Live Caption. Cliccando, verranno mostrate le risposte generate dall’IA al centro dello schermo, tutte ben leggibili su sfondo trasparente. Opzione pratica per chi preferisce ascoltare, oltre che per chi non ha possibilità di farlo. L’idea di Gemini Live va di pari passo con il concetto alla base di Search Live. Anche in quel caso è presente un tasto apposito, indice della volontà dell’azienda di implementare l’opzione ovunque.

Su alcuni dispositivi Android è già iniziata la distribuzione della nuova funzionalità, ma ci vorrà un po’ di tempo prima che arrivi per tutti. L’attesa non dovrebbe essere particolarmente lunga. Alcuni utenti l’hanno già testata da vicino, per tutti gli altri sarà questione di pochi giorni.