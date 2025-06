Copilot: ecco come scaricarlo su smartphone e tablet

Si sente sempre più spesso parlare di intelligenza artificiale e dei pro che questa nuova tecnologia è in grado di offrire. Nonostante molte volte si parli anche negativamente dell’implementazione di sistemi di intelligenza artificiale nell’ambito lavorativo, sono sempre di più gli utenti che decidono di ricorrere a strumenti intelligenti come Copilot.

Non a caso, infatti, questo sistema sviluppato da Microsoft consente a chiunque di poter accedere anche a funzioni gratuite per ottimizzare progetti o testi chiedendo aiuto al chatbot. Siete tra i tanti utenti che vogliono dunque provare Copilot per semplificare compiti di routine sia per lavoro che per altri obiettivi? In questo nuovo articolo vi spieghiamo come scaricare Copilot su dispositivi tech come smartphone e tablet.

Copilot: come scaricarlo sui propri dispositivi

Perché non sfruttare le potenzialità di sistemi basati sull’intelligenza artificiale se Copilot mette a disposizione diverse funzioni anche gratuitamente? Al fine di andare incontro alle esigenze degli utenti e, dunque, per consentire di utilizzarlo in qualsiasi momento in modo rapido è semplice, Microsoft offre la possibilità di accedere a Copilot sia da smartphone che da tablet.

L’app di questo innovativo strumento è infatti disponibile sia su Android, che su dispositivi del marchio Apple come iPhone e iPad. Nello specifico, l’app di Copilot si può scaricare su dispositivi Android tramite il classico Play Store e su dispositivi come iPad e iPhone tramite l’App Store dedicato.

Una volta scaricata l’app sul proprio dispositivo, è possibile accedere a Copilot personalizzando alcune impostazioni come il tema, la lingua e l’area geografica così da poter gestire tutto al meglio. Giunti a questo punto, l’utente ha la possibilità di testare tutte le funzionalità disponibili sfruttando le capacità dell’intelligenza artificiale e modificando parametri come il tono del chatbot. Naturalmente grazie questo strumento è anche possibile sfruttare la fotocamera per scattare foto e accedere alle funzioni per generare testi.