Pechino, come obiettivo superare gli USA

Parliamo di un argomento che ormai è famoso in tutto il mondo ovvero l’intelligenza artificiale. Questa sta continuamente creando e generando delle gare economiche tra i massimi paesi come ad esempio Pechino. Quest’ultima è in competizione con gli Stati Uniti alla ricerca dei chip AI.

Pechino, cosa intende fare?

Pechino sembrerebbe aver reso noto un nuovo piano d’azione quinquennale che si concentra soprattutto sull’innovazione nella metrologia. Quest’ultima sarebbe in poche parole la scienza delle misurazioni precise. Avente come obiettivo generale di raggiungere entro il 2030 traguardi importante nei settori dei semiconduttori, della quantistica e delle tecnologie nuove. Lo stesso piano, pubblicato dall’Amministrazione statale per la regolazione del mercato, comporta una strategia di lungo termine. Questa riduce assolutamente le dipendenze tecnologiche dall’estero.

A capo di questa nuova iniziativa di Pechino ci sono più di 50 tecnologie metrologiche reputate fondamentali per il futuro industriale e scientifico del Paese. Il governo cinese punta alla realizzazione di più di 20 riferimenti metrologici di livello mondiale e circa 100 nuovi dispositivi e materiali standardizzati, da poter utilizzare anche in campi importanti come la produzione di chip, la sicurezza alimentare, la giustizia penale, l’ambiente, la sanità e le operazioni marittime.

Il nuovo programma CHIPS for America, istituito dal Dipartimento del Commercio statunitense dopo il Chips and Science Act del 2022, detiene tra gli obiettivi il rafforzamento delle capacità metrologiche. Queste sono considerate davvero importanti per garantire affidabilità nella produzione di componenti sempre più complessi e miniaturizzati.

Il piano di Pechino rientrerebbe in un cerchio di obiettivi nazionali fissati fino al 2035 e va anche a dimostrare le capacità di diventare una potenza di riferimento nelle scienze di precisione. Il tutto non solo nell’industria dei semiconduttori. Ma anche per diversi ambiti nell’intelligenza artificiale, nei sensori miniaturizzati, nella robotica e nella produzione additiva, settori in cui la misurazione diventa un fondamento imprescindibile dello sviluppo tecnologico.