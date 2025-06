Nuova auto ad idrogeno in Italia?

Nel panorama automobilistico italiano di maggio 2025, un dato ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Dopo molto tempo, è stata immatricolata una nuova auto ad idrogeno. Si tratta della Toyota Mirai, una delle poche opzioni a celle a combustibile disponibili sul mercato. La notizia è stata condivisa dal Corriere della Sera. Tale rivelazione evidenzia qualcosa di singolare. L’acquirente non è un ente pubblico né una casa automobilistica. Come spesso avviene per tali tecnologie. Per la prima volta in Italia, è stato un privato cittadino a compare tale nuova auto a idrogeno. Più precisamente, è stato un imprenditore della zona di Matera. Il quale è impegnato nello sviluppo di iniziative legate alla produzione e alla distribuzione dell’idrogeno.

Nuova immatricolazione con auto ad idrogeno in Italia