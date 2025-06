Huawei Watch GT 4 è scontato del 50% su Amazon: da acquistare subito

Uno degli smartwatch dal rapporto qualità/prezzo più interessante tra quelli attualmente in circolazione è sicuramente Huawei Watch GT 4, dispositivo che viene a costare decisamente meno rispetto alle altre soluzioni che potete trovare sul mercato, grazie ad un importante sconto disponibile su Amazon.

Il modello di cui vi parliamo non è l’ultimo in commercio, infatti giusto il mese scorso è stato presentato al mondo Huawei Watch GT 5, e per questo motivo oggi possiamo abbracciare uno sconto importante sul prezzo finale della variante in oggetto. Disponibile con diagonale di 46 millimetri, lo smartwatch risulta essere maggiormente adatto ad un pubblico maschile o dal polso grande, proprio per l’ampiezza del pannello/display.

Huawei Watch GT 4 a costo folle su Amazon

Spendere poco sull’acquisto di uno smartwatch di alto livello è possibile con Amazon, lo Huawei Watch GT 4 diventa vostro a soli 139 euro in questi giorni con una promozione da non perdere assolutamente di vista. La riduzione applicata corrisponde al 44% in meno rispetto al listino iniziale di 249 euro, approfittando così di uno sconto effettivo di 110 euro a questo link.

Uno degli aspetti migliori di questo device è chiaramente l’autonomia della batteria, può raggiungere senza problemi anche due settimane di utilizzo continuativo, senza richiedere il collegamento alla presa di corrente, o comunque alla basetta magnetica che ne permette la ricarica. Sono oltre 100 le attività sportive che è possibile attivare direttamente dal polso, rendendolo non solo uno smartwatch adatto alla ricezione di notifiche, ma anche il compagno ideale per tutti coloro che vogliono tenere traccia delle proprie attività fisiche.

Il prodotto è compatibile sia con Android che con iOS, senza differenze o vincoli particolari da segnalare nelle funzioni che a tutti gli effetti gli utenti possono raggiungere.