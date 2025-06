Amazon ti STUPISCE: sconto EXTRA sul sensazionale Lenovo IdeaPad Slim 3

C’è chi ama spendere e poi c’è chi preferisce risparmiare senza sacrificare la qualità. Se fai parte del secondo gruppo, qui si parla la tua lingua. Su Amazon c’è un notebook che unisce potenza, leggerezza e funzionalità! Si tratta del Lenovo IdeaPad Slim 3, un portatile progettato per chi vuole fare tutto: lavorare, guardare film, navigare, fare videochiamate. Insomma, la tua giornata, in tutte le sue fasi. L’estetica è moderna, il profilo è sottile, il peso ridotto per poterlo infilare in qualsiasi zaino ed è così perfetto anche per chi lavora in mobilità. Amazon lo propone con una promozione imperdibile che non devi assolutamente farti scappare da sotto il naso!

PC in promo Amazon: tutta la potenza in 1,62 kg

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 proposto ora da Amazon è un notebook da 15,6 pollici con schermo FHD nitido e immersivo. Compatto e leggero, pesa solo 1,62 kg con uno spessore di appena 17,9 mm. Il processore Intel Core i5-13420H garantisce reattività e velocità anche con più programmi aperti. La RAM da 16GB e l’SSD da 512GB offrono prestazioni fluide e spazio per ogni file. Perfetto per studio, lavoro e intrattenimento.

La grafica è gestita da Intel UHD Graphics, ideale per streaming e attività quotidiane. La batteria supporta la ricarica RapidCharge: bastano 15 minuti per ottenere 2 ore di autonomia. Presenti anche un lettore di impronte digitali integrato nel tasto accensione, una webcam con otturatore e connessioni moderne: USB-C 3.2 Gen 1, HDMI, due USB 3.2 Gen 1. Un notebook completo, affidabile e pratico che ora è a 469 euro su Amazon. Ricorda sempre che anche queste promo hanno una data di scadenza, quindi sbrigati! Corri qui sulla pagina Amazon ed ordina il tuo device!