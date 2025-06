Google Messaggi: si prova a migliorare la gestione dei contenuti

Da diverso tempo, Google messaggi è integrato in supporto per il protocollo RCS, da quel giorno molte cose sono cambiate nell’interfaccia utente con l’introduzione diverse funzionalità che hanno guidato di passo passo questa evoluzione, tale processo però ha assunto un ritmo decisamente importante soprattutto negli ultimi mesi grazie all’adozione della massaggistica multipiattaforma, Google Messaggi però, ora sta lavorando a una possibile modifica dell’interfaccia per migliorare nella gestione delle immagini e dei video all’interno delle conversazioni.

Swipe in arrivo

Nell’attuale versione stabile di Google messaggi per rispondere a un contenuto multimediale all’interno di una chat è necessario prima individuare e poi aprire quel contenuto, per passare a un altro video o un’altra immagine all’interno della stessa conversazione. Bisogna prima tornare alla chat principale e poi selezionare l’altro contenuto multimediale, per vedere tutte le immagini e i video condivisi all’interno di quella conversazione e poi necessario andare nei dettagli della chat; nell’ultima versione rilasciata di Google messaggi l’applicazione introduce una nuova funzionalità di swipe all’interno della quale sarà possibile rispondere direttamente alle immagini o ai video all’interno di una visualizzazione carosello di tutti i file multimediali presenti nella conversazione.

Ovviamente il carosello assume un ruolo fondamentale dal momento che consentirà oltreché risposte più rapide, anche di passare velocemente da un’immagine all’altro o da un video all’altro semplicemente scorrendo lateralmente l’elenco di foto o video, come se non bastasse in qualsiasi momento sarà possibile aprire le risposte legate a quello specifico contenuto multimediale.

si tratta di un aggiornamento che ovviamente potrebbe risultare molto utile per gli utenti che utilizzano regolarmente questa applicazione, soprattutto nelle chat di gruppo poter gestire in maniera facile immediata gli elementi multimediali può essere importante dal momento che all’interno di queste chat spesso sono predominanti e presenti in grande numero, Google dunque non ha tardato a rispondere a questo bisogno della sua community e presto l’aggiornamento arriverà per tutti.