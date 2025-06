Nissan e i nuovi quadricicli Silence S04: mobilità elettrica per tutti

Non più solo scooter e biciclette elettriche, per muoversi in città si affermano sempre più i quadricicli ecologici e facili da guidare. A tal proposito, Nissan, in collaborazione con il marchio Silence, presenta una nuova serie di microcar elettriche. Sono quattro i modelli pronti ad arrivare sul mercato nel 2025. Il costruttore giapponese punta a una mobilità urbana su misura per giovani, aziende e chi cerca una soluzione pratica, economica e a zero emissioni. Al centro del progetto vi è la Silence S04 Nanocar, già apprezzata in alcune città europee. L’espansione della linea include ora un modello base chiamato “Unico”, due versioni più accessoriate , “Vivo” e “Plus”, e una configurazione commerciale denominata “Cargo”.

Nissan Silence Cargo: la svolta professionale nella mobilità urbana

La S04 Unico è quella base. Con un motore da 6kW e una velocità massima limitata a 45 km/h, si rivolge soprattutto ai giovanissimi, basta la patente AM per guidarla. La sua autonomia arriva fino a 100km e il prezzo sarà inferiore ai 10.000€. Nonostante sia un modello base, è già ben equipaggiata. Presenta infatti una retrocamera, freni a disco, cintura per entrambi gli occupanti e un bagagliaio da 247 litri. La Vivo, con lo stesso motore, offre qualche comodità in più. Ovvero un cruscotto digitale da 7”, volante multifunzione e freni potenziati. Il top di serie L7e Plus invece, spinge fino a 85km/h, grazie a un motore da 14kW. La batteria, come nella versione precedente, dovrebbe garantire una settantina di chilometri di percorrenza.

Ma la grande novità è rappresentata dal modello Cargo, pensato per un pubblico professionale. Le aziende che operano in contesti urbani troveranno in questo veicolo una soluzione efficiente per le consegne e l’assistenza tecnica. Il vano di carico da 414 litri è generoso per un quadriciclo. Le batterie, identiche per tutti i modelli, sono estraibili e possono essere trasportate facilmente grazie a un apposito carrello. Si ricaricano in 7-9 ore da presa domestica oppure alle colonnine pubbliche. Ma la vera rivoluzione parte dalla Francia, dove Nissan e Acciona avviano il servizio “Battery as a Service“. Il sistema permette infatti di sostituire la batteria scarica in 30 secondi, presso stazioni di scambio collegate alla rete Nissan.

Il cliente non è costretto ad acquistare le batterie, ma può sottoscrivere un abbonamento, riducendo il prezzo d’acquisto del veicolo fino a 2.000€. Tale sistema rende la gestione dell’autonomia ancora più semplice, veloce e conveniente.