Vivo X Fold 5 sorprende con il suo spessore

Vivo ha appena iniziato la sua campagna promozionale per il prossimo X Fold 5. Un pieghevole che si distingue soprattutto per il suo spessore estremamente ridotto. L’azienda cinese ha pubblicato alcune immagini ufficiali su Weibo. E ha mostrato il confronto dimensionale tra il suo dispositivo e l’iPhone 16 Pro Max. Da questo emerge chiaramente come il Vivo X Fold 5 si presenti molto più sottile. Sia da aperto che da chiuso. Mettendo in difficoltà il celebre top di gamma Apple.

Design raffinato e specifiche tecniche: cosa aspettarsi dal Vivo X Fold 5

Da aperto, lo spessore del Vivo X Fold 5 è così ridotto da risultare quasi invisibile accanto all’iPhone. Mentre da chiuso lo smartphone pieghevole misura circa 9,33 millimetri. Poco più dell’iPhone 16 Pro Max che è spesso 8,3 millimetri. Questo significa che Vivo offre la comodità di un dispositivo pieghevole senza un eccessivo ingombro aggiuntivo. Ovviamente rispetto a uno smartphone tradizionale di fascia alta. In pratica, si tratta di un margine di spessore di poco più di un millimetro, ma con in più l’innovazione di un display flessibile.

Le immagini e le informazioni ufficiali confermano l’attenzione al design sottile come punto forte del nuovo Vivo X Fold 5. Il dispositivo rappresenta un’evoluzione interessante nel segmento dei pieghevoli. Un settore dove molti produttori faticano a bilanciare ergonomia e funzionalità. L’obiettivo di Vivo è evidente. Offrire un prodotto elegante, compatto e al tempo stesso dotato delle caratteristiche di un pieghevole moderno.

Sul fronte hardware, però, le novità potrebbero essere meno rivoluzionarie. Secondo le indiscrezioni più recenti, Vivo X Fold 5 monterà il processore Snapdragon 8 Gen 3 dello scorso anno. Un chip ormai noto che garantisce prestazioni solide ma non particolarmente innovative rispetto al modello precedente. Ciò lascia intendere che l’azienda sta puntando su un miglioramento del design e dell’esperienza dell’utente. Piuttosto che su un salto prestazionale.

L’attesa per la presentazione ufficiale cresce. E l’evento probabilmente è fissato per il 10 luglio. Sarà interessante vedere come Vivo riuscirà a posizionare questo prodotto in un mercato sempre più competitivo. Soprattutto rispetto ai giganti come Apple e Samsung.