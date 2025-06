Truffa colpisce gli italiani su WhatsApp: così svuotano il conto

Al giorno d’oggi, ognuno di noi utilizza WhatsApp praticamente tutti i giorni per restare in contatto con i propri familiari o i propri affetti, ciò nel corso degli anni ha reso la nota piattaforma di messaggistica, una tra le più utilizzate in tutto il pianeta, questo piccolo dettaglio non è sfuggito ai truffatori che hanno iniziato ormai da diverso tempo ad utilizzare proprio WhatsApp per mettere in scena delle truffe davvero molto pericolose che puntano a ingannare gli utenti per farli cadere in trappola e fargli consegnare informazioni sensibili sulla loro persona con le loro stesse mani, tra i dati preferiti ovviamente abbiamo i codici di accesso bancari che i truffatori utilizzano per penetrare nei conti in banca e svuotarli tutti i risparmi.

Anche qui in Italia, purtroppo questo fenomeno non ha tardato ad arrivare e anzi sta colpendo più forte che mai cercando di ingannare la fascia più vulnerabile della popolazione, la nuova truffa è entrata in circolazione non soltanto sfrutta WhatsApp ma anche le videochiamate, scopriamo insieme come funzionano in modo da difenderci efficacemente.

La truffa svuota conto corrente

La truffa in questione si presenta come un semplice messaggio che i truffatori inviano la vittima spacciandosi per la sua banca, all’interno di questo messaggio avvisa il malcapitato di dover consegnare una comunicazione davvero molto urgente facendo abbassare così la guardia alla vittima, per consegnarla, però informano l’utente che è necessario fare una video chiamata Per ragioni di sicurezza, una volta convinto l’utente ad avviare la video chiamata a i truffatori, lo convinceranno ad attivare la condivisione schermo e a fargli effettuare il login all’interno della propria pagina Internet banking, in questo modo potranno copiare i suoi dati d’accesso con molta facilità, per poi usarli per svuotare il suo conto in banca.

Se anche voi doveste ricevere questa tipologia di messaggio, non esitate a bloccare tutto immediatamente, non rispondendo ai truffatori.