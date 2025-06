Smart TV TCL in offerta imperdibile: Amazon la sconta di 80 euro

Una delle nuove occasioni da non perdere in questi giorni va a toccare la smart TV TCL, prodotto che riesce a convincere il consumatore con prestazioni e specifiche di alto livello, dietro il pagamento di un contributo tutt’altro che elevato su Amazon.

In questi giorni è stata lanciata una interessante promozione sul modello 50QM8B, un televisore da 50 pollici con tecnologia Mini LED, pannello QLED con risoluzione 4K HDR, un refresh rate a 144Hz, ed anche una luminosità di 1300 nit, grazie all’HDR Premium. Il sistema operativo è Google TV, la vecchia Android TV, uno dei più apprezzati dal pubblico, per la sua capacità di offrire un insieme di funzionalità di alto livello, tra cui assistente vocale integrato e Google Chromecast (per la trasmissione di schermo e contenuti).

Smart TV TCL: correte ad acquistarla su Amazon

Il prezzo che gli utenti devono cogliere subito al volo non corrisponde più al listino iniziale di 599 euro, ed ultimamente Mediano di 529 euro, ma è pari a soli 449,99 euro, con un risparmio decisamente importante, ricordando che parliamo comunque di spedizione gratuita a domicilio con garanzia legale della durata di 24 mesi. L’ordine potete effettuarlo qui.

Sulla superficie del televisore possiamo trovare speaker appartenenti al sistema audio Onkyo 2.0, che sono stati progettati per una migliore precisione e chiarezza del suono (supportando perfettamente Dolby ATMOS e DTS:X). La connettività fisica è sufficientemente ricca, con la presenza nella parte posteriore di HDMI 2.1, che supporta ALLM e VRR 144Hz, a cui si aggiunge il Game accelerator 240Hz, per una latenza davvero ridottissima. Da queste specifiche si può facilmente capire quanto il prodotto possa essere utilizzato anche in ambito gaming, con risultati abbastanza soddisfacenti.