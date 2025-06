Amazfit Active 2 ha un prezzo RIDICOLO su Amazon

Siete alla ricerca di uno smartwatch relativamente economico, ma che vi permetta di godere di ottime prestazioni generali? allora potete fare affidamento oggi sull’Amazfit Active 2, dispositivo di buona qualità, soprattutto nella sua variante con diagonale di 44 millimetri.

Esteticamente il prodotto appare sin da subito di fattura di livello elevato, presenta infatti un cinturino in silicone ma con finitura che ricorda la similpelle, una cassa in metallo opaco, per un insieme comunque molto elegante ed adatto prevalentemente ad un utilizzo con outfit altrettanto elegante. Lo smartwatch è facilmente utilizzabile con qualsiasi sistema operativo, sia iOS che Android, senza differenze particolari da segnalare in termini di funzioni che gli utenti possono raggiungere.

Amazfit Active 2: lo smartwatch è super economico su Amazon

La perfetta occasione per mettere le mani su uno smartwatch di buona qualità ad un prezzo comunque non impossibile, difatti Amazfit Active 2 avrebbe un listino iniziale di 129,90 euro, ma per avvicinare il più possibile gli utenti al suo acquisto, Amazon ha deciso di attivare un promozione con sconto del 17%, in modo da arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a 108 euro. Ordinatelo subito qui.

Il prodotto può essere tranquillamente utilizzato anche sotto l’acqua, essendo impermeabile fino a 5ATM, presenta una diagonale del display di 44 millimetri, risultando maggiormente adatto ad un pubblico dal polso più grande, se non maschile. La presenza del chip GPS integrato facilita la verifica del posizionamento, senza dover necessariamente ricorrere all’ausilio dello smartphone. Non offre il supporto all’eSIM, di conseguenza la connessione alla rete avviene solo tramite quest’ultimo, con una batteria che può superare tranquillamente i 10 giorni di utilizzo continuativo, per poi venire ricaricato tramite la basetta magnetica inclusa in confezione.