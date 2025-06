tablet Samsung

Samsung chiude ufficialmente il ciclo di aggiornamenti software per tre modelli di tablet della serie Galaxy. I dispositivi coinvolti sono Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab S6 Lite (2020) e Galaxy Tab S6 Lite (2022). L’interruzione del supporto riguarda sia le patch di sicurezza che i futuri aggiornamenti di sistema. I modelli interessati escono così dalla lista dei dispositivi compatibili con il piano di manutenzione ufficiale.

Fine del supporto per tre Galaxy Tab: ecco cosa cambia

Samsung ha aggiornato la propria pagina ufficiale sul ciclo di vita dei dispositivi, confermando che i tre tablet non riceveranno più aggiornamenti software periodici. Questo significa che non ci saranno nuove patch di sicurezza, né aggiornamenti del sistema operativo Android o dell’interfaccia proprietaria One UI.

Il primo modello a uscire dalla lista è il Galaxy Tab A7 Lite, lanciato nel 2021 come tablet economico con schermo da 8,7 pollici. L’ultimo aggiornamento ricevuto da questo dispositivo è la patch di sicurezza di maggio 2024, che rappresenta ora il punto finale del suo ciclo di manutenzione.

Anche i due modelli della gamma Galaxy Tab S6 Lite, versioni 2020 e 2022, non riceveranno più aggiornamenti. Entrambi i dispositivi si collocavano nella fascia media del mercato e sono stati commercializzati con funzionalità simili, tra cui il supporto alla S Pen e display da 10,4 pollici.

Samsung aveva promesso, per molti dei suoi dispositivi, quattro anni di aggiornamenti di sicurezza, con alcune eccezioni riservate ai modelli di fascia alta. I tre tablet ora esclusi dal supporto hanno completato il ciclo previsto, rispettando i termini comunicati al momento del lancio.

Il Galaxy Tab S6 Lite (2020), ad esempio, ha ricevuto aggiornamenti per oltre quattro anni, mantenendo la compatibilità con più versioni di Android e ricevendo patch regolari. La variante 2022 ha avuto un ciclo più breve, ma coerente con le tempistiche standard per i modelli di fascia media.

Samsung non prevede ulteriori aggiornamenti straordinari per questi dispositivi. Gli utenti potranno continuare a utilizzarli, ma non riceveranno protezioni contro le nuove vulnerabilità, con un potenziale aumento dei rischi in ambito sicurezza.

Per chi possiede uno dei modelli interessati, la fine del supporto software non implica l’inutilizzabilità del dispositivo. Tuttavia, l’assenza di aggiornamenti può comportare maggiori vulnerabilità e una compatibilità ridotta con le app più recenti, soprattutto nel medio-lungo termine.