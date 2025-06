Google

Google sta sperimentando una nuova interfaccia per le previsioni meteo nella Ricerca, basata su sintesi generate da intelligenza artificiale. Il test è attivo per un numero limitato di utenti negli Stati Uniti e mostra un riepilogo testuale delle condizioni previste, in alternativa al classico schema numerico con temperature e icone.

Riepiloghi meteo generati da IA nella Ricerca Google

L’esperimento punta a semplificare l’accesso alle informazioni meteo, offrendo un resoconto scritto in linguaggio naturale. Quando l’utente cerca dati sul meteo di una località, la nuova interfaccia mostra un testo sintetico prodotto dall’IA, che descrive le condizioni attese per la giornata o per i giorni successivi.

La novità fa parte del programma Search Generative Experience (SGE), una serie di test che Google sta conducendo per integrare l’intelligenza artificiale nella Ricerca. I nuovi riepiloghi sono generati automaticamente, utilizzando fonti di dati meteorologici affidabili già in uso dal motore di ricerca.

A oggi, la funzione è disponibile solo per alcuni utenti registrati al programma SGE tramite Google Labs, ed è limitata alla versione statunitense di Google. Non ci sono dettagli precisi sull’eventuale rilascio globale né sulle lingue supportate. La visualizzazione tradizionale delle previsioni, con icone, temperature e percentuali di precipitazione, resta accessibile. Tuttavia, nei test attuali, viene affiancata da una breve descrizione. Ad esempio: “Giornata nuvolosa con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio, temperature comprese tra 18 e 22 gradi”.

Secondo quanto emerso, Google intende rendere le informazioni più leggibili e intuitive, soprattutto per gli utenti che preferiscono un linguaggio descrittivo ai dati numerici. La sintesi IA non sostituisce le fonti ufficiali, ma ne offre un riepilogo più diretto.

Il contenuto testuale è prodotto dinamicamente ogni volta che l’utente effettua una nuova ricerca, utilizzando modelli linguistici addestrati per generare contenuti coerenti e contestualizzati.

L’introduzione di riepiloghi meteo generati da IA rientra nella strategia di Google per rendere la Ricerca più interattiva, sintetica e centrata sul contesto. Lo scopo è ridurre il tempo necessario per ottenere un’informazione utile, evitando che l’utente debba interpretare autonomamente dati complessi o confrontare tabelle.

Se il test dovesse ottenere riscontri positivi, è probabile che Google estenda il modello anche ad altri ambiti, come traffico, risultati sportivi o notizie locali, sempre nel contesto del progetto SGE.