Samsung in pericolo a causa dei dazi?

L’industria smartphone sta vivendo un momento decisamente complesso. Quest’ultimo è condizionato soprattutto dalle tensioni commerciali internazionali e, in particolare, dai nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti. Tali misure stanno creando non pochi ostacoli per le catene di approvvigionamento. Incidendo negativamente sulle strategie di mercato dei produttori, tra cui anche Samsung. A tal proposito, la società di analisi Counterpoint Research ha già rivisto le proprie stime per l’anno in corso. Quest’ultima ha abbassato le previsioni di crescita delle spedizioni globali dal 4,2% previsto inizialmente a un più cauto 1,9%. In linea con quanto suggerito anche dall’istituto IDC.

Samsung a rischio a causa dei dazi?

L’incertezza economica e l’incremento dei costi legati alle tasse doganali stanno colpendo in particolare due mercati chiave. Si tratta del Nord America e la Cina. In tali aree, i consumatori potrebbero ritrovarsi a dover affrontare un incremento dei prezzi per i modelli di fascia alta. Spingendo molti a rimandare o rinunciare all’acquisto di un nuovo dispositivo. Secondo gli esperti, tale situazione potrebbe influire negativamente sulle performance di alcune delle aziende più importanti del settore, tra cui Samsung. Il colosso sudcoreano rischia addirittura di non comparire più tra i primi cinque brand per crescita delle spedizioni su base annua. Un dato sorprendente considerando la sua posizione dominante fino a pochi anni fa.

Una delle criticità principali per Samsung, e in misura minore anche Apple, riguarda la forte dipendenza dal mercato statunitense. Se i dazi dovessero essere applicati nella loro forma più severa, le due aziende sarebbero costrette a rivedere le proprie strategie produttive e logistiche. Si è ipotizzato anche che si possa spostare parte della filiera in Paesi non colpiti dalle nuove tariffe. Inoltre, il rischio concreto è che i costi maggiorati vengano scaricati direttamente sui consumatori. Non resta che attendere e scoprire quali saranno i prossimi risvolti per lo scenario produttivo delle aziende tech.