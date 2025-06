MoM z14: finestra sulle prime fasi cosmiche con il James Webb

Chi avrebbe mai pensato che saremmo arrivati a vedere così indietro nel tempo? E invece eccoci qui, con il James Webb Space Telescope che continua a stupire. Questa volta, ci ha mostrato qualcosa di davvero incredibile: una galassia, chiamata MoM z14, che risale a quando l’universo era poco più che un neonato. Per dare un’idea, la luce che ci arriva da lì ha viaggiato per ben 13,5 miliardi di anni. E sì, hai letto bene: miliardi.

Lo sguardo di James Webb sulle origini dell’universo

MoM z14 è stata osservata da un gruppo di astronomi che ha pubblicato i risultati in uno studio ancora in attesa di revisione, ma che ha già fatto parecchio rumore. Si stima che questa galassia esistesse appena 280 milioni di anni dopo il Big Bang. Considerando che l’universo ha circa 13,8 miliardi di anni, stiamo parlando davvero degli albori di tutto. Per capirci: gli squali sono sulla Terra da molto più tempo rispetto a quel momento dell’universo. Eppure, eccola lì, MoM z14, a farsi notare con tutta la sua antichissima luce.

Quello che rende il James Webb così potente è la sua capacità di vedere nel lontano infrarosso, una parte dello spettro elettromagnetico che ci permette di captare oggetti molto, molto lontani. A causa dell’espansione dell’universo, la luce delle galassie lontane viene “allungata”, finendo proprio in quelle lunghezze d’onda. Questo fenomeno si chiama redshift, e MoM z14 ha un redshift altissimo: z = 14,44, più elevato del record precedente detenuto da Jades-Gs-Z14-0.

Ma non è solo una questione di distanza. Il James Webb è riuscito anche a capire che MoM z14 è circa 50 volte più piccola della Via Lattea, e ha trovato al suo interno elementi come carbonio e azoto. E questa è una bomba. Perché ci dice che MoM z14 non è una delle primissime galassie, formate solo da idrogeno ed elio, ma una delle prime “normali”, quelle che iniziano ad avere gli ingredienti per tutto ciò che conosciamo.

C’è ancora tantissimo da scoprire. Ma una cosa è certa: il James Webb ci sta regalando un biglietto in prima fila per assistere alla storia dell’universo, e siamo solo all’inizio del viaggio.