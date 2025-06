Expert Summer Black Friday: le OFFERTE FOLLI che non puoi ignorare

L’estate è appena cominciata e Expert ne approfitta per lanciare promo HOT. Se la tua idea di relax include un bel carrello pieno di tecnologia a prezzi fuori di testa, allora hai trovato il paradiso. Expert trasforma il caldo torrido in una tempesta di sconti tech che fa girare la testa! Approfittane per acquistare qualcosa che ti rinfreschi e che duri più di un gelato. Le promozioni sono più roventi dell’asfalto in città e i listini vengono dimezzati per davvero.

Prezzi hot e tecnologia bollente: è il momento Expert

Il re degli smartphone in offerta? Il Redmi Note 14 Pro 5G Midnight Black con 8GB RAM e 256GB di memoria, un vero device eccezionale da Expert a 299,90 euro. Vuoi colori brillanti e un design da salotto di lusso? Il TV LG QNED AI 55” QNED80 ora è tuo a 579 euro. Chi punta al massimo della resa visiva, trova il Samsung QLED 55″ Smart TV 4K con processore Quantum 4K, che scende con gli sconti Expert a 599 euro. Hai bisogno di una scossa in cucina? Il frigorifero Samsung EcoFlex AI doppia porta classe E porta freschezza e stile a 499 euro.

Per una pulizia senza tregua, c’è la Dyson V10 Absolute, potente e scattante, che ora trovi da Expert a 349 euro. La lavatrice Whirlpool FFB R9629 BSV IT, con 9 kg di capienza e 1200 giri/min, ti aspetta a 399 euro. Amanti del caffè? La De’Longhi Magnifica Start Milk trasforma ogni mattina! La paghi solo 399 euro. Un pc? Hai due opzioni e puoi scegliere tra due diverse versioni dell’HP Notebook 15.6” Windows 11: uno a 399 euro, l’altro più avanzato a 509 euro. Per chi ha la PS5 Slim, c’è da Expert anche la base magnetica BigBen con 3 porte USB-A, compatta ed elegante, a 29,90 euro. Tutto questo solo da Expert, online e nei negozi.