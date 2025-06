Malware Android: ora a rischio anche la rubrica

Con la sua nuova funzione, il trojan riesce a popolare la rubrica dell’utente con contatti che appaiono affidabili. Come, ad esempio, “Supporto Banca”. Così, le chiamate in arrivo da numeri controllati dai cybercriminali sembrano legittime, riuscendo a eludere anche i sistemi antifrode che bloccano numeri anonimi o sospetti. Il dettaglio più insidioso? Tali contatti sono salvati solo localmente sul dispositivo compromesso, senza sincronizzazione su cloud o account Google. Dettaglio che li rende invisibili ai servizi di controllo remoto.

Originariamente limitato al territorio turco, Crocodilus ha esteso la sua diffusione ben oltre. Oggi viaggia attraverso file APK alterati, store alternativi non verificati, campagne di phishing e link infetti che circolano sui social media. Ciò ha permesso al trojan di raggiungere utenti Android in tutto il mondo. Per proteggersi da tali malware è essenziale installare app esclusivamente da fonti ufficiali, come il Google Play Store. Inoltre, è utile leggere con attenzione le recensioni, valutare i permessi richiesti da ogni app e monitorare eventuali segnali anomali sul dispositivo. Ormai è evidente che i malintenzionati stanno trovando nuove metodologie per riuscire ad ingannare anche gli utenti più attenti. Ecco perché mantenere alta la guardia è fondamentale per potersi difendere dalle minacce del web.