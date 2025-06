Honor Pad 9 è IMBATTIBILE con l’incredibile offerta Amazon

Honor Pad 9 è un tablet di discreta qualità generale, che ad oggi viene fortemente scontato, in modo da rendere più facile l’accesso per tantissimi utenti, raggiungendo a tutti gli effetti prestazioni più allineate con la fascia di prezzo di posizionamento.

Dotato di un display molto ampio, pari a 12,1 pollici di diagonale (e rapporto schermo/corpo dell’84,7%), si appoggia alla tecnologia IPS LCD con refresh rate a 120Hz, luminosità massima di 500 nits ed anche un miliardo di colori. La risoluzione che si può raggiungere è di 1600 x 2560 pixel, con rapporto d’aspetto in 16:10. A tessere le fila si occupa il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen1, processo produttivo a 4 nanometri, octa-core con frequenza di clock a 2,2GHz, affiancato dalla presenza di una GPU Adreno 710.

Scoprite in esclusiva assoluta le nuove offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis, che potete avere solo con il canale Telegram ufficiale, disponibile solo a questo link.

Honor Pad 9: la promozione che nessuno si aspettava su Amazon

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere per l’acquisto di Honor Pad 9 è davvero imbattibile, difatti il listino di 399 euro non è più rispettato, in favore di uno sconto automatico che raggiunge un valore finale di soli 217,55 euro a questo link.

Di base il dispositivo viene commercializzato con sistema operativo Android 13, e personalizzazione grafica Magic UI 7.2, con inclusi tutti i servizi Google, quindi le applicazioni più amate, ma non solo. Essendo un tablet è lecito non attendersi un comparto fotografico di alto livello, difatti nella parte posteriore è possibile trovare un sensore singolo da 13 megapixel, con apertura F2.0, che permette di registrare senza problemi in 4K a 30fps. Spostando l’attenzione nella parte anteriore, invece, ecco arrivare un altro sensore da 8 megapixel con apertura F2.2, e poossibilità di registrare filmati in FullHD a 30fps. Gli speaker dislocati su tutta la superficie sono in complesso 8, con una buona resa audio.