Esselunga: PREZZO BOMBA sul fantastico Samsung Galaxy A16

Se ogni volta che accendi il telefono parte un coro di lamenti, forse è il momento di una svolta .Tu lo sai, ma continui a rimandare ed intanto ogni messaggio vocale diventa una scommessa. Anche il tasto di accensione ormai ha bisogno di motivazione! La buona notizia? Non serve piangere sul touch rotto o sulla batteria che vive di speranze. Ti basta prendere una decisione, perché questa volta Esselunga ha una promo spettacolare. C’è un’offerta talmente clamorosa che fa sembrare tutti gli altri una sciocchezza. Quale device è in promo?

Il Galaxy A16 ora da Esselunga ad un costo strepitoso

Fino all’11 giugno, entra da Esselunga e prendi lo smartphone Galaxy A16 a 129 euro. Sì, solo 129 euro, e il tuo vecchio telefono potrà finalmente andare in pensione. A questo prezzo, trovare uno schermo grande e brillante da 6,7 pollici è praticamente impossibile. Il processore Octa-Core, veloce e reattivo, gestisce tutto con facilità, mentre la RAM da 4 GB ti permette di passare da un’app all’altra senza blocchi o attese. Il bello è che puoi anche scordarti i power bank: con la batteria da 5.000 mAh, arrivi a fine giornata con carica da vendere. E per chi ama immortalare ogni momento, ecco la chicca: tripla fotocamera posteriore da 50 + 5 + 2 MP e una frontale da 13 MP per selfie chiari, netti e degni di un profilo top. Il lettore d’impronte è comodo e velocissimo. Misura solo 16,4 x 7,9 x 0,8 cm, così non ti ingombra nemmeno in tasca. Insomma, Esselunga ha un’offerta che dura poco ma lascia il segno. Corri online qui o in negozio prima che finisca tutto!