Analogue 3D: annunciato ulteriore ritardo

Analogue 3D è una console retro progettata per riportare in vita l’esperienza del Nintendo 64 in chiave moderna. Il dispositivo, atteso inizialmente per il 2024, ha attirato subito l’attenzione degli appassionati. Ciò grazie ad una serie di caratteristiche innovative. Tra cui risoluzione 4K, supporto per controller wireless e l’utilizzo della tecnologia FPGA. La console è stata accompagnata da un certo entusiasmo. Eppure, il percorso verso il lancio si è rivelato accidentato. Prima rimandata al primo trimestre del 2025, la data di uscita è stata poi spostata ulteriormente a luglio dello stesso anno. Eppure, anche quel termine non è stato rispettato. L’azienda ha ora comunicato che Analogue 3D non sarà pronta prima della fine di agosto 2025.

Cosa si cela dietro i ritardi di Analogue 3D?

L’annuncio è arrivato con un post ufficiale su X. Qui Analogue ha spiegato che recenti modifiche tariffarie hanno reso necessario un ulteriore ritardo. Ciò al fine di adeguare la logistica. L’aspetto interessante è che l’azienda ha scelto di farsi carico dei costi aggiuntivi. Ciò significa che non verranno scaricati sugli utenti finali. Il prezzo di pre-ordine, fissato a 249 dollari (circa 215 euro), resterà invariato. Chi ha già prenotato la console potrà, inoltre, cancellare l’ordine in qualsiasi momento. Ricevendo un rimborso totale garantito. Un gesto che dimostra attenzione e rispetto verso il cliente, ulteriormente evidenziato dal fatto che gli acquirenti riceveranno una notifica via email una settimana prima della consegna per confermare l’indirizzo.

Nel frattempo, la console ha già riscosso un enorme successo. Le prime unità sono andate esaurite rapidamente, sia nella versione bianca che in quella nera. L’attesa, però, sembra finalmente destinata a finire davvero. A fine agosto, insieme alle spedizioni, verranno pubblicate anche le prime recensioni ufficiali. Quest’ultime presenteranno un quadro chiaro della qualità del prodotto. Se tutto procederà secondo i piani, la disponibilità sarà estesa a nuovi utenti, segnando l’ingresso sul mercato di tale dispositivo.