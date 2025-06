WindTre ripropone l’offerta GO 220 XS 5G con buono Amazon

WindTre torna a farsi sentire con una nuova iniziativa mirata al recupero di ex clienti selezionati. A partire dal 6 giugno 2025, l’operatore ha dato il via a una campagna personalizzata tramite SMS, con un’offerta conveniente abbinata a un piccolo ma efficace incentivo. Ovvero un Buono Regalo Amazon del valore di 5€. Chi riceve il messaggio ha la possibilità di attivare un piano in portabilità entro il 29 giugno, scegliendo tra diverse modalità di registrazione, inclusa quella online.

Flessibilità di pagamento e 5G incluso: WindTre sfida la concorrenza

Il pacchetto promozionale proposto è il GO 220 XS 5G, che comprende minuti illimitati, 50 SMS e ben 220GB di traffico dati su rete 5G, il tutto a 5,99€ al mese. Il costo di attivazione e la SIM sono gratuiti per chi attiva l’offerta nei negozi WindTre, ma si può completare la registrazione anche a domicilio, cliccando il link incluso nell’SMS. Per ricevere il buono Amazon, è necessario non solo accettare l’offerta, ma anche completare la portabilità del proprio numero entro i tempi previsti. Il codice del buono arriva via SMS entro 60 giorni dalla conclusione del processo.

Il traffico dati incluso può essere utilizzato anche nei Paesi dell’Unione Europea (fino al 15 giugno 2025 anche nel Regno Unito e a Gibilterra), ma con un limite mensile regolato dalle normative UE. Una volta superata la soglia, il traffico extra è soggetto a tariffazione. Ovvero 0,1549 centesimi per ogni MB, addebitati in base al reale utilizzo.

I servizi inclusi prevedono segreteria telefonica, “Ti ho cercato” e possibilità di ricevere la ricevuta di ritorno SMS.

Le opzioni Più Sicuri Mobile, spesso attivate in automatico con il primo mese gratuito, possono essere disattivate in qualsiasi momento. La rete 5G di WindTre copre oltre il 97% della popolazione, mentre il graduale spegnimento del 3G prosegue come da piano nazionale. Anche le condizioni contrattuali prevedono un costo di disattivazione anticipata di 10€ in caso di recesso prima dei 24 mesi. WindTre si impegna poi a comunicare ogni modifica contrattuale con almeno un mese di anticipo.