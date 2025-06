WhatsApp: arrivano i tag sui gruppi per identificare ruoli e migliorare la comunicazione

Migliorare la chiarezza e l’efficienza nella comunicazione digitale è da sempre una priorità per WhatsApp. Ora l’app si prepara a introdurre una novità pensata proprio per i gruppi. I quali sono sempre più usati non solo tra amici e famiglie, ma anche in contesti lavorativi e organizzativi. Tale funzione però è ancora in fase di sviluppo e non è disponibile nemmeno per i beta tester. Essa consentirà di assegnare “tag” personalizzati agli utenti delle chat di gruppo. L’obiettivo? Rendere immediatamente riconoscibili i ruoli e le responsabilità di ciascun membro.

Novità su WhatsApp: strumenti intelligenti per comunicazioni più efficaci

Non si tratta solo di una modifica estetica o di una funzione accessoria. I tag rappresentano un’evoluzione delle attuali etichette, con un nome che richiama il linguaggio dei social, più familiare e intuitivo per la maggior parte delle persone. Ogni partecipante potrà specificare il proprio ruolo direttamente nella schermata informativa del gruppo, scegliendo liberamente cosa comunicare agli altri. In un gruppo dedicato a un progetto, ad esempio, sarà possibile trovare un “Project Manager”, un “Grafico”, un “Responsabile Comunicazione”. Tutto ciò renderà più semplice sapere a chi rivolgersi per ogni esigenza.

WhatsApp ha pensato anche alla continuità e alla privacy. I tag, infatti, saranno visibili soltanto all’interno del gruppo specifico e non saranno esportabili o pubblici. In questo modo, ogni utente manterrà la riservatezza delle proprie informazioni. Anche in caso di reinstallazione dell’app o di cambio smartphone, le informazioni resteranno memorizzate, preservando l’assetto del gruppo nel tempo.

Questa novità si rivelerà preziosa per le chat di lavoro, i team aziendali, comitati organizzativi e comunità scolastiche. In quanto non sarà più necessario scorrere decine di messaggi per capire chi fa cosa. Basterà accedere alle informazioni del gruppo e consultare i tag per trovare subito la persona giusta. Insomma, si tratta di un piccolo cambiamento che potrebbe avere un impatto concreto sull’efficienza delle comunicazioni digitali quotidiane. WhatsApp, ancora una volta, si conferma attenta alle esigenze reali dei suoi utilizzatori.