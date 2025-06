Truffa con conti violati e dati personali rubati: ecco il messaggio che inguaia gli utenti

Una nuova truffa sta fregando gli utenti in queste ore fino a svuotargli il conto corrente. L’inganno che sta circolando mira infatti ad ottenere le informazioni delle vittime, proprio per poter fare accesso ai vari account. Bisogna quindi fare attenzione e seguire alcuni consigli fondamentali da non dimenticare mai.

Truffa e pericoli: questa volta viene utilizzato Google Drive come espediente

Ritrovarsi in situazioni al limite come quella che sta interessando più utenti in queste ore è diventata ormai un’abitudine per le persone. Il messaggio risulta peraltro molto attendibile in quanto tratta un argomento ricorrente, come la memoria piena all’interno di Google Drive. In questi casi però non c’è nulla a cui pensare: bisogna subito cestinare il messaggio perché è una truffa. Google quando segnala l’esaurimento della memoria all’interno di Drive, lo fa prima con una notifica a bordo dello smartphone e poi con una mail che di certo non finirà nello spam. Questo testo in basso dunque è assolutamente da evitare e da non tenere in considerazione. Eccolo qui:

“Hai raggiunto il limite di spazio di archiviazione.

Gentile Cliente,

Lo spazio di archiviazione di Google Drive è pieno.

Ma come parte del loro programma fedeltà, ora puoi ricevere altri 50 GB di spazio gratuito. Aggiorna prima che i file vengano eliminati da Google Drive

Ricevi 50 GB gratuito

Ci dispiace vederti andare via, ma comprendiamo che la tua casella di posta dovrebbe essere un luogo di scelta e di piacere. Fare clic sul seguente collegamento per annullare l’iscrizione ai nostri aggiornamenti e offerte: Annulla l’iscrizione“.

L’unica cosa da non fare in questi frangenti è sicuramente non cliccare sui link che il testo presenta, in alcuni casi lo stesso discorso vale anche per gli allegati: non vanno assolutamente scaricati. L’altro consiglio fondamentale è quello di non trasmettere il messaggio a nessuno e di non farlo girare.