Volvo presenta la sua nuova super cintura di sicurezza

Presto potrebbe arrivare una nuova opzione di sicurezza per il settore auto. A presentarla è Volvo che sta dedicando risorse e innovazioni tecnologiche per sviluppare automobili che garantiscano massima protezione. Si tratta di una nuova cintura di sicurezza multi-adattiva. Opzione che farà il suo esordio sulla prossima Volvo EX60. Tale nuova cintura sfrutta una rete di sensori. Quest’ultimi vengono installati all’interno e all’esterno dell’auto. Grazie a tale tecnologia, la cintura non è più un semplice elemento passivo. Diventa un dispositivo intelligente che modifica la sua tensione e il livello di protezione in tempo reale. Ciò in base a vari parametri quali altezza, peso, corporatura e posizione del sedile del passeggero.

Volvo presenta la sua nuova cintura di sicurezza: ecco come funziona

I sensori raccolgono dati in modo costante. In caso di incidente il sistema valuta rapidamente la situazione. Tenendo conto della gravità dell’impatto e delle caratteristiche del passeggero. Ad esempio, in caso di un impatto serio, la cintura aumenterà la sua tensione per offrire una protezione migliore a chi ha una corporatura robusta. Riducendo così il rischio di traumi alla testa. Al contrario, se l’incidente è meno grave e l’occupante è di costituzione minuta, il sistema ridurrà la pressione della cintura. Per evitare danni come fratture alle costole.

Inoltre, Volvo ha presentato un incremento dei profili di limitazione del carico. Mentre le cinture tradizionali ne prevedono solitamente tre, la nuova cintura multi-adattiva dispone di undici diversi profili. Volvo ha previsto anche che tale sistema possa evolvere nel tempo attraverso aggiornamenti software in modalità OTA (Over-The-Air).

Con l’introduzione della cintura di sicurezza multi-adattiva sulla Volvo EX60, l’azienda conferma il suo ruolo nella sicurezza automobilistica. Ciò mettendo a disposizione dei propri clienti un sistema sofisticato che non solo si adatta alle esigenze individuali di ogni passeggero, ma si evolve con il progresso tecnologico. Il tutto per garantire una sicurezza sempre più efficiente e personalizzata.