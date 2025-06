Samsung Good Lock

Samsung continua a intervenire sulla personalizzazione dei dispositivi Galaxy. L’ultimo aggiornamento di Good Lock introduce 10 nuovi stili per l’orologio su ClockFace, il modulo dedicato alla schermata Always On Display e alla schermata di blocco. L’intervento punta a offrire più opzioni visive agli utenti e a migliorare la stabilità generale del sistema.

Nuove opzioni di personalizzazione su ClockFace

Con l’ultimo aggiornamento, Samsung espande le scelte grafiche a disposizione degli utenti che utilizzano Good Lock, l’app ufficiale dell’ecosistema Galaxy che consente di modificare in profondità l’interfaccia utente. In particolare, l’aggiornamento riguarda ClockFace, il modulo che permette di cambiare l’aspetto dell’orologio presente nella schermata di blocco e nell’Always On Display.

Samsung ha aggiunto 10 nuovi stili grafici per l’orologio. Queste varianti offrono disegni diversi, combinazioni di font e elementi visivi pensati per personalizzare l’esperienza utente. I nuovi stili sono già disponibili per il download attraverso l’app Galaxy Store, all’interno della sezione dedicata a Good Lock.

L’aggiornamento include anche un miglioramento della stabilità generale del modulo. Questo tipo di intervento tecnico riduce i bug, velocizza l’esecuzione dei comandi e ottimizza la compatibilità con i diversi modelli Galaxy.

ClockFace è uno dei moduli più usati di Good Lock. Permette agli utenti Galaxy di personalizzare l’orologio visibile in due punti: nella schermata di blocco e nella schermata Always On Display, ovvero quella che mostra alcune informazioni anche a schermo spento.

I nuovi stili introdotti non modificano solo il font, ma anche la disposizione degli elementi, l’uso del colore, la posizione sullo schermo e in alcuni casi introducono effetti grafici che non erano disponibili nelle versioni precedenti.

Good Lock si presenta come una suite modulare. Ogni modulo permette di personalizzare un aspetto specifico del sistema operativo. Oltre a ClockFace, esistono moduli come LockStar (per la schermata di blocco), Theme Park (per i temi), QuickStar (per la tendina delle notifiche) e altri ancora.

ClockFace si distingue per la possibilità di vedere in anteprima le modifiche prima di applicarle. Gli utenti possono provare i diversi stili, salvare le configurazioni preferite e passare da una combinazione all’altra in pochi passaggi.