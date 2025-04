Samsung Good Lock in tutto il mondo: tutti gli utenti Galaxy possono scaricarlo

Diversi utenti si chiedevano quando sarebbe arrivato il momento e ora possono risultare: finalmente Samsung Good Lock è disponibile in tutto il mondo e può essere scaricato mediante il Galaxy Store. C’era tanta attesa per questo momento da parte del pubblico, che voleva a tutti i costi l’opportunità di sfruttare in tutto e per tutto questa suite. Si tratta infatti di una piattaforma molto amata e che tanti desideravano da tempo nel loro paese di appartenenza.

Una suite potente, ora senza confini geografici: addio alle limitazioni regionali

Anche se Good Lock era già presente in Paesi come l’Italia, la disponibilità variava da regione a regione. Alcuni utenti in Europa, come in Romania, non avevano accesso completo alla suite. Ci sono stati però dei cambiamenti in corso d’opera siccome ora la distribuzione sta avvenendo globalmente e dunque per tutti coloro che hanno un dispositivo Galaxy. Tutte le funzioni potranno quindi essere sfruttate.

Da chiarire che la versione in distribuzione è quella riferita al Galaxy Store. Non ci sono ancora conferme su eventuali aggiornamenti paralleli per quanto riguarda la versione disponibile sul Play Store, che continua a presentare limitazioni.

Compatibilità anche con versioni precedenti della One UI

La disponibilità globale di Good Lock arriva proprio mentre Samsung ha messo in pausa il rilascio della nuova interfaccia One UI 7.0. Una coincidenza interessante, ma che non sembra legata alla decisione di estendere la distribuzione della suite. Infatti, Good Lock è compatibile anche con versioni precedenti della One UI, e l’ultimo aggiornamento aveva sì introdotto novità per la 7.0, ma non in esclusiva.

Questo significa che anche chi non ha ancora aggiornato all’ultima versione dell’interfaccia potrà accedere alla personalizzazione profonda di elementi come la schermata di blocco, la barra delle notifiche, l’aspetto delle app recenti e molto altro. Un’opportunità che rende l’esperienza Galaxy ancora più completa e su misura.