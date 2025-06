Redmagic Tab 3 Pro, emerge la presunta scheda tecnica

Il produttore tech Redmagic sta lavorando per portare in veste ufficiale sul mercato tech un nuovo tablet. Quest’ultimo si chiamerà Redmagic Tab 3 Pro e sarà caratterizzato dalle elevate prestazioni ma dalle dimensioni piuttosto compatte. Il suo debutto è pressoché imminente. L’azienda ha infatti pubblicato in queste ore delle nuove immagini teaser ufficiali, rivelando anche alcune delle sue future caratteristiche principali. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Redmagic Tab 3 Pro, l’azienda conferma alcune delle future specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Redmagic ha rivelato alcune delle future specifiche tecniche del suo prossimo tablet. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Redmagic Tab 3 Pro, il quale è stato per l’appunto il protagonista di numerose immagini teaser che ci hanno rivelato alcune sue caratteristiche.

Secondo quanto è stato pubblicato, il nuovo tablet di punta dell’azienda potrà vantare sul fronte la presenza di un display con tecnologia OLED. La diagonale sarà dunque contenuta, dato che si tratta di 9 pollici. Sarà presente una frequenza di aggiornamento elevatissima pari a 165Hz e ci sarà anche una luminosità di picco di 1600 ppi. L’azienda ha poi implementato la funzione di protezione della vista ed il chip Synopsys S3930.

Nonostante le sue dimensioni tutto sommato contenute, questo nuovo tablet potrà contare sulla presenza di una batteria abbastanza capiente. La batteria sarà infatti pari a 8200 mah e l’azienda ha inoltre implementato il supporto alla ricarica rapida da ben 80W. Come già detto, poi, le prestazioni di questo nuovo tablet non saranno messe in discussione. Sotto al cofano sarà infatti presente uno dei processori più potenti di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Elite. Quest’ultimo sarà sicuramente supportato da diversi tagli di memoria super capienti, ma per il momento non ne abbiamo la certezza.

Per il momento l’azienda ha confermato queste specifiche riguardanti il prossimo Redmagic Tab 3 Pro. Ricordiamo comunque che il suo debutto è ormai dietro l’angolo, quindi non dovremo attendere molto per scoprire tutti i dettagli.