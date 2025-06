DeLorean Alpha5 elettrica: ritorno nel futuro in 4.000 pezzi

Il nome DeLorean evoca immediatamente portiere ad ali di gabbiano e viaggi nel tempo. Oggi, quel nome ritorna con Alpha5 EV, una coupé elettrica progettata da Italdesign. Linee futuristiche, design scolpito e proporzioni da supercar per un corpo lungo 4.995 mm, largo 2.044 mm e alto 1.370 mm a porte chiuse. Una silhouette che strizza l’occhio al passato, ma corre dritta nel domani. Anche sul piano delle prestazioni è eccezionale con lo scatto da 0 a 60 mph (96 km/h) che avviene in 3,4 secondi ed una velocità massima di 150 mph (241 km/h). L’autonomia stimata è pari a 300 miglia (482 km), grazie a una batteria superiore a 100 kWh, secondo il ciclo EPA. Il prezzo? Ancora ignoto, ma le stime parlano di circa 125.000 dollari.

Prenotazione da DeLorean solo per chi è già nel futuro

Per mettere le mani su una delle 4.000 Alpha5 previste, non basta volerla, serve dimestichezza con criptovalute e NFT. La prenotazione richiede 2.500 dollari in USDC, una stablecoin ancorata al valore del dollaro. In cambio si riceve un Build Slot NFT, un token digitale che assegna casualmente un numero di produzione. Nessun vantaggio a prenotare per primi, nessuna certezza sulla posizione in lista, tutto è un’incognita. Le prenotazioni avvengono attraverso il DeLorean Marketplace, previa registrazione e collegamento di un Slush Wallet, un portafoglio digitale dedicato. Un sistema complesso, lontano dalle modalità tradizionali, che potrebbe scoraggiare molti appassionati. Il token non è rimborsabile, ma può essere rivenduto all’interno dello stesso marketplace. Finora sono già 603 le prenotazioni registrate.

Non esiste una data certa per l’inizio della produzione né per la consegna delle prime unità. Le informazioni ufficiali sono frammentarie, mentre l’attesa cresce. Si sta realizzando un’auto unica nel suo genere, tanto affascinante quanto esclusiva. Ogni dettaglio alimenta il desiderio, ogni aggiornamento infiamma le aspettative. Il rischio? Elevato. Il mercato è ristretto e la gestione attraverso blockchain e NFT crea un ulteriore filtro. Per chi però è cresciuto con “Ritorno al Futuro” e ha sognato di possedere la famosa DeLorean, lasciarsi sfuggire l’Alpha5 potrebbe essere come rinunciare a un viaggio nella propria infanzia.