iPhone 17

Apple si prepara a introdurre cambiamenti rilevanti nella gamma iPhone 17, in particolare per quanto riguarda le dimensioni del display. Secondo le ultime informazioni emerse, la serie prevista per il 2025 includerà un aumento significativo nella diagonale degli schermi per le varianti Pro e Pro Max, con nuove soluzioni progettate per ottimizzare l’esperienza visiva e la resa dei contenuti multimediali.

Display più ampi per i modelli Pro

Le indiscrezioni suggeriscono che l’iPhone 17 Pro sarà dotato di un display da 6,6 pollici, mentre il Pro Max raggiungerà i 6,9 pollici, superando così le misure attuali della gamma iPhone 15. Si tratterebbe del primo incremento dimensionale dai tempi dell’iPhone 12 Pro Max del 2020, segnando un cambiamento importante per gli utenti abituati ai formati da 6,1 e 6,7 pollici.

Diversamente, i modelli iPhone 17 standard e iPhone 17 Plus dovrebbero mantenere dimensioni analoghe agli attuali iPhone 15 e 15 Plus, rispettivamente da 6,1 e 6,7 pollici. La scelta di Apple sembra quindi focalizzata a differenziare ulteriormente la gamma Pro, riservando agli utenti più esigenti un formato maggiore e, con ogni probabilità, anche caratteristiche hardware avanzate.

Internamente, i modelli Pro della prossima generazione sono identificati con i codici D47 e D48. Queste versioni rappresentano l’evoluzione della strategia Apple verso uno schermo sempre più immersivo, probabilmente accompagnato da cornici ridotte e tecnologie di visualizzazione più evolute. Le dimensioni aumentate potrebbero rendere i dispositivi leggermente più ingombranti, ma anche più competitivi rispetto ad alcuni rivali Android che da tempo superano la soglia dei 6,8 pollici.

L’espansione del display potrebbe avere impatti anche su aspetti legati alla maneggevolezza e alla portabilità. Un iPhone con schermo da 6,9 pollici si avvicina ai limiti di usabilità con una sola mano, rendendo ancor più importante la gestione dei contenuti e l’ottimizzazione software, come le modalità ad una mano o l’interfaccia adattiva introdotta negli ultimi anni.

Oltre al display, un aumento delle dimensioni lascia intendere un ampliamento dello spazio interno per componenti chiave come la batteria. Non è escluso che Apple possa sfruttare il volume extra per aumentare la capacità della batteria, migliorando ulteriormente l’autonomia, uno degli aspetti centrali per i modelli Pro. Tuttavia, al momento non sono disponibili dati tecnici concreti in merito.