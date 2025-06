Le novità di Nothing: un’estate di cambiamenti

La conferma ufficiale è arrivata. Il Nothing Phone 3 sarà ufficialmente svelato al pubblico a luglio. Ma già ora sta facendo parlare di sé, e non solo per le sue specifiche tecniche. Il design, che finora ha rappresentato uno dei punti di forza del brand, cambia direzione. Addio ai LED Glyph sul retro, elemento tipico dei primi due modelli. Il primo teaser diffuso da Nothing infatti ha già mostrato una silhouette più sobria, meno appariscente, ma forse più matura. Anche la struttura trasparente, che ha tanto contribuito a definire lo stile del marchio, potrebbe subire alcune modifiche.

Nothing punta anche all’audio: in arrivo le cuffie Headphone 1

Le informazioni più dettagliate arrivano da MysteryLupin, noto leaker del mondo tech. Secondo le sue anticipazioni, il nuovo Phone 3 sarà disponibile in due colori, bianco e nero, e in due configurazioni di memoria. Il modello con 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione dovrebbe costare 700€. La variante top con 16GB di RAM e 512GB arriverà invece a 787€. Prezzi che collocano lo smartphone in una fascia premium, in cui la concorrenza è spietata. Alcuni utenti però già ritengono il costo troppo elevato per un brand così giovane, altri invece ne apprezzano l’ambizione.

Se l’estate sarà dedicata allo smartphone, l’autunno vedrà Nothing lanciarsi nel mercato delle cuffie over-ear. Il nuovo prodotto, chiamato Headphone 1, dovrebbe debuttare il 30 settembre, ancora una volta nelle due colorazioni bianco e nero. Anche in questo caso, lo stile sarà essenziale e moderno, perfettamente in linea con l’immagine del marchio. Il prezzo, di 262€, segnala l’intenzione dell’azienda di competere nella fascia alta del mercato audio.

Insomma, Carl Pei sembra voler trasformare Nothing in un ecosistema completo, in grado di offrire soluzioni tecnologiche eleganti e performanti. La scommessa è rischiosa, ma il marchio ha già dimostrato di saper attirare l’attenzione. Con due lanci importanti in pochi mesi, l’azienda si prepara così a un periodo decisivo per il suo futuro.