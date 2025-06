DAZN, il Mondiale per Club FIFA 2025 è gratis: ecco il programma

DAZN ha annunciato una copertura senza precedenti per il Mondiale per Club FIFA 2025, trasmettendo tutte le 63 partite gratuitamente e in diretta sulla propria piattaforma. Il torneo sarà disponibile in quasi 20 lingue in oltre 200 Paesi, Italia compresa. Ogni partita avrà la sua telecronaca in lingua italiana e l’evento d’apertura, Inter Miami vs Al Ahly, sarà affidato alla voce di Edoardo Testoni.

Programmi originali e volti noti del calcio italiano

Oltre alle partite, la piattaforma proporrà anche due format esclusivi. Il primo è Club World Cup Show, condotto da Diletta Leotta con la partecipazione di Stramaccioni, Ambrosini, Ferrara, Parolo e Marcolin. Gli inviati Tommaso Turci e Alessio De Giuseppe seguiranno rispettivamente Juventus e Inter da bordo campo.

Tra i primi appuntamenti già confermati:

Inter vs Urawa il 21 giugno alle 21:00, con Dario Mastroianni e Stramaccioni;

Juventus vs Wydad il 22 giugno alle 18:00, con Ricky Buscaglia e Ambrosini;

Juventus vs Manchester City il 26 giugno alle 21:00, con Testoni e Ambrosini.

Il secondo format, GOLLYWOOD – Uno Show Mondiale, andrà in onda ogni mattina alle 10:00 durante la fase a gironi, con Marco Russo, Federica Zille e Barbara Cirillo. Tra gli ospiti anche Hernanes, oltre a volti noti del web come ManuAle del Calcio.

Telecronache, contenuti extra e promozioni attive

Pierluigi Pardo guiderà le telecronache dei match di cartello, tra cui PSG vs Atletico Madrid. I contenuti on demand comprenderanno anche la serie Icons, dedicata a volti simbolo come Barella, Lautaro e McKennie.

Inoltre, DAZN ha rinnovato l’interfaccia per smart TV e introdotto nuove funzioni come audio Dolby 5.1, HDR e download offline per gli utenti premium.

Per favorire l’accesso, è attiva una promozione sui piani Standard e Start, con sconti fino al 50% nei primi mesi. Restano disponibili anche le formule Plus e Goal Pass, pur senza offerte attive. L’attesa dunque sta quasi per finire, bisognerà attendere circa una settimana e tutto comincerà.