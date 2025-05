DAZN trasmetterà il Mondiale per Club in HDR

DAZN

DAZN si prepara a trasmettere il Mondiale per Club FIFA 2025 in alta qualità, offrendo agli appassionati di calcio la possibilità di seguire il torneo con immagini nitide e colori vivaci grazie al supporto per l’HDR (High Dynamic Range). Questa decisione rappresenta un’ottima notizia per gli abbonati a DAZN, che potranno godere di un’esperienza visiva superiore per uno degli eventi calcistici più importanti a livello mondiale.

DAZN punta sull’HDR per il Mondiale per Club

DAZN ha annunciato che trasmetterà tutte le partite del Mondiale per Club FIFA 2025 in HDR, garantendo una qualità video superiore rispetto allo standard SDR (Standard Dynamic Range). L’HDR offre una gamma di colori più ampia, un contrasto più elevato e una maggiore luminosità, rendendo le immagini più realistiche e coinvolgenti. Questo significa che gli spettatori potranno apprezzare al meglio i dettagli delle azioni di gioco, i colori delle maglie e l’atmosfera dello stadio.

Il Mondiale per Club FIFA 2025 si preannuncia come un’edizione storica, con un formato rinnovato e la partecipazione di 32 squadre, provenienti da tutte le confederazioni calcistiche. Il torneo si svolgerà tra giugno e luglio 2025, offrendo agli appassionati un mese di calcio di altissimo livello. Tra le squadre partecipanti, si annoverano i vincitori delle ultime edizioni della UEFA Champions League, della Copa Libertadores e delle altre competizioni continentali.

Come vedere il Mondiale per Club in HDR su DAZN

Per godere della visione in HDR del Mondiale per Club su DAZN, è necessario disporre di un dispositivo compatibile con questa tecnologia (ad esempio, una smart TV o un dispositivo di streaming con supporto HDR) e di una connessione internet sufficientemente veloce per lo streaming in alta qualità. DAZN offre diverse opzioni di abbonamento, che consentono di accedere a un vasto catalogo di eventi sportivi, tra cui calcio, basket, motori e molto altro.

La decisione di trasmettere il Mondiale per Club in HDR conferma l’impegno di DAZN nel fornire ai propri abbonati un’esperienza di visione di alta qualità. La piattaforma di streaming ha investito significativamente in tecnologie avanzate per garantire immagini nitide, colori vivaci e una riproduzione fluida dei contenuti. Oltre all’HDR, DAZN offre anche lo streaming in alta definizione (HD) e in 4K per alcuni eventi selezionati.

L’HDR ha un impatto significativo sull’esperienza dello spettatore, rendendo le immagini più realistiche e coinvolgenti. La maggiore gamma di colori e il contrasto più elevato consentono di apprezzare al meglio i dettagli delle azioni di gioco, i colori delle maglie e l’atmosfera dello stadio. La maggiore luminosità, inoltre, rende le immagini più nitide e brillanti, anche in ambienti con molta luce.