Apple, app Comandi in evoluzione con l’AI di Apple Intelligence

Apple sta lavorando a una nuova versione dell’app Comandi, che dovrebbe segnare un importante passo avanti nell’automazione personale sui dispositivi dell’ecosistema Apple. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il progetto punta a integrare nativamente le capacità di Apple Intelligence, aprendo a modalità d’interazione molto più semplici e intuitive rispetto al passato. In questo modo si avranno molte più possibilità da sfruttare.

Automazioni create con il linguaggio naturale

L’obiettivo è consentire la creazione di comandi personalizzati anche a chi non ha esperienza con la logica dei flussi. Con il supporto dell’intelligenza artificiale, basterebbe descrivere un’azione in linguaggio naturale – come “invia un messaggio a Marco quando arrivo in ufficio” – per attivare una catena automatica di operazioni. Si tratterebbe quindi di una soluzione pensata non solo per utenti avanzati, ma anche per chi non ha mai sfruttato appieno le funzioni dell’app Comandi.

A oggi, infatti, l’applicazione richiede una certa familiarità con le sequenze logiche e i menu complessi. L’integrazione dell’AI potrebbe abbassare notevolmente la barriera d’ingresso, in modo simile a quanto già visto con strumenti come Tasker su Android o con Copilot+ introdotto da Microsoft su Windows.

Un vuoto che Apple vuole colmare

Attualmente l’ecosistema Apple non dispone ancora di un assistente in grado di eseguire operazioni complesse con la flessibilità offerta dai grandi modelli linguistici. Anche Siri, nonostante i recenti aggiornamenti, non ha ancora fatto quel salto qualitativo che molti utenti si aspettano. È probabile che questa nuova versione dell’app Comandi rappresenti un tassello fondamentale nella strategia di Cupertino per portare Apple Intelligence all’interno delle attività quotidiane in modo tangibile.

Rilascio previsto, ma con riserva

Inizialmente, l’uscita della nuova app era prevista per il 2025, ma alcune complessità nello sviluppo potrebbero spingere Apple a posticiparne il debutto al 2026. Per scoprire se verrà inclusa nei prossimi aggiornamenti di iOS, iPadOS e macOS, l’appuntamento cruciale sarà alla WWDC 2025.