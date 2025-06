AirPods: cosa cambia con iOS 26?

Tra le altre migliorie attese spicca l’ampliamento dei comandi tramite gesti della testa. Già oggi è possibile rispondere o rifiutare una chiamata con un semplice cenno, ma con l’arrivo di iOS 26 gli AirPods dovrebbero permettere anche di regolare il volume durante la “Modalità Conversazione”. Tornando alla configurazione di base del controllo del rumore con un rapido movimento del capo. Una svolta che punta a rendere l’interazione sempre più fluida e naturale.

Una novità inaspettata è la possibilità di usare gli AirPods come un “telecomando” per scattare foto e registrare video. In particolare, sarà possibile toccare leggermente un auricolare per attivare la fotocamera. Non meno rilevante è l’introduzione di una nuova “modalità qualità studio” per il microfono. Tale funzione, ispirata alla tecnologia Audio Mix già vista su iPhone 16, sfrutterà l’intelligenza artificiale per distinguere la voce dai rumori ambientali. Offrendo opzioni di registrazione avanzate come “Studio”, “Cinematic” e “In-frame”.

Infine, Apple punta a semplificare l’uso condiviso degli AirPods, permettendo a più dispositivi di collegarsi allo stesso device con maggiore facilità. In attesa dell’annuncio ufficiale, queste anticipazioni confermano la volontà di Apple di rendere gli AirPods sempre più intelligenti e versatili.