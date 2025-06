Realtà mista in volo: la XR di Varjo ottiene l’ok ufficiale in Europa

Sembrava roba da gamer o da demo da fiera tech, e invece no: ora è ufficiale. Per la prima volta in Europa, i piloti potranno accumulare ore di volo… con un visore XR in testa. Sì, ore di addestramento che contano davvero, approvate dall’EASA (l’autorità dell’Unione Europea per la sicurezza dell’aviazione). Il visore in questione è lo XR-4 Focal Edition della finlandese Varjo, e funziona in tandem con un simulatore chiamato NOVASIM MR DA42. Nome un po’ freddo? Forse. Ma dentro c’è un concentrato di tecnologia che sta già cambiando il modo in cui si impara a volare.

La UE approva l’XR nei voli di addestramento

Il simulatore è in uso a Monaco, alla Lufthansa Aviation Training, e riproduce fedelmente l’interno di un Diamond DA42 — un aereo molto usato per la formazione. I comandi sono fisici, reali, si toccano con mano. Ma tutto ciò che sta fuori dall’abitacolo viene simulato in realtà mista. Grazie a una tecnologia chiamata “masking”, il pilota si trova in una cabina vera, ma guarda fuori da un finestrino virtuale, e quello che vede ha una risoluzione pari a quella dell’occhio umano. Non male.

C’è anche il tracciamento oculare, così l’istruttore può sapere in tempo reale dove guarda il pilota, quanto reagisce, se è attento, e come si comporta in situazioni critiche (tipo un motore in avaria o un atterraggio in nebbia fitta). Non è solo un gioco visivo: è un modo più completo e intelligente di formare i futuri piloti.

E non è un esperimento isolato. Secondo i produttori, questa approvazione da parte dell’EASA è il segnale che la realtà mista è pronta per diventare uno strumento serio anche in altri settori regolamentati: sanità, energia, perfino difesa. E mentre il mondo professionale inizia a prenderla sul serio, anche il settore consumer ci si avvicina, con prodotti come il Vision Pro di Apple o i futuri visori XR firmati Samsung.

Insomma, volare restando a terra è già realtà. E da oggi, ha anche il timbro ufficiale.