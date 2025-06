YouTube

Negli ultimi giorni diversi utenti Android hanno segnalato un bug nell’app di YouTube che provoca la scomparsa della barra di navigazione inferiore. Il problema rende complicata la fruizione dell’applicazione, impedendo l’accesso rapido alle sezioni principali come Home, Shorts, Iscrizioni e Raccolta.

Problema diffuso su diverse versioni dell’app

Secondo numerose testimonianze apparse online, il malfunzionamento di YouTube si manifesta su più dispositivi Android, senza una correlazione apparente con modelli specifici o versioni del sistema operativo. La barra di navigazione inferiore, che normalmente consente un passaggio rapido tra le principali sezioni dell’app, scompare completamente dopo l’avvio o durante l’utilizzo.

Al momento, Google non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale né un aggiornamento correttivo per risolvere il bug. La situazione resta quindi in evoluzione, con molti utenti che si affidano a soluzioni temporanee come il riavvio dell’app, il logout dall’account o la cancellazione della cache, senza risultati definitivi.

La scomparsa della barra di navigazione compromette l’accesso a diverse funzionalità di YouTube. In molti casi, l’utente resta bloccato nella schermata iniziale dell’app o in una sezione specifica (come Shorts), senza poter navigare altrove. Questo impatta negativamente sulla user experience e sull’uso quotidiano dell’applicazione.

Il bug non è del tutto nuovo: situazioni simili si sono già verificate in passato, sempre legate a problemi di rendering dell’interfaccia grafica. L’attuale ritorno del problema fa pensare a un possibile malfunzionamento introdotto con gli ultimi aggiornamenti, anche se la mancanza di una comunicazione da parte di Google rende difficile attribuire con certezza la causa.

È importante notare che il bug riguarda esclusivamente l’app per Android. Le versioni desktop e iOS di YouTube funzionano regolarmente, con la barra di navigazione visibile e funzionante in tutte le sue sezioni. Ciò suggerisce che il problema sia limitato alla specifica versione Android o al ramo di distribuzione coinvolto.

In mancanza di una patch ufficiale, alcuni utenti hanno riferito di aver risolto temporaneamente il problema effettuando il rollback alla versione precedente dell’app tramite APK. Tuttavia, questa operazione è sconsigliata a chi non ha familiarità con le installazioni manuali. L’unica soluzione raccomandata resta attendere un aggiornamento correttivo da parte di Google, che potrebbe essere distribuito tramite Play Store.