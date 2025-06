YouTube Shorts

Google ha annunciato l’arrivo di Google Lens all’interno di YouTube Shorts, la sezione dedicata ai video brevi della piattaforma. L’integrazione permetterà agli utenti di identificare rapidamente ciò che vedono nei video, fornendo risultati di ricerca contestuali basati sull’immagine.

Ricerca visiva direttamente dai contenuti Shorts

La funzione sarà accessibile attraverso un nuovo pulsante Lens, posizionato nella parte inferiore del player di YouTube Shorts. Toccandolo, l’utente potrà avviare una ricerca visiva, utilizzando il fotogramma corrente del video. Il sistema analizzerà l’immagine tramite l’intelligenza artificiale di Lens per suggerire prodotti, luoghi o contenuti correlati.

L’obiettivo dell’integrazione è rendere più interattiva l’esperienza di visione e trasformare i contenuti in strumenti utili per approfondire ciò che viene mostrato. Google intende ridurre la distanza tra visione e azione, offrendo la possibilità di saperne di più su un capo di abbigliamento, un oggetto tecnologico o un punto di interesse con un solo tocco.

Il rollout inizierà negli Stati Uniti a partire da giugno 2025 e sarà limitato agli utenti Android. Google ha però già confermato l’intenzione di espandere la funzione globalmente nei mesi successivi. L’integrazione sarà disponibile all’interno dell’app di YouTube, senza necessità di aggiornamenti separati.

Grazie ai progressi nell’intelligenza artificiale generativa, Lens potrà offrire risultati più pertinenti e personalizzati, tenendo conto del contesto del video e delle preferenze dell’utente. Questa nuova versione del motore di ricerca visivo è stata ottimizzata per analizzare brevi sequenze video e fornire risposte immediate. L’integrazione di Lens nei Shorts non si limiterà alla ricerca di prodotti. Gli utenti potranno ad esempio identificare opere d’arte, luoghi famosi o personaggi pubblici, ottenendo informazioni dettagliate e link a contenuti correlati su YouTube o sul web. L’intento è creare un ecosistema visivo a tutto tondo, in cui ogni fotogramma possa diventare un punto d’accesso alla conoscenza.

L’uso di Lens nei Shorts è stato progettato per essere immediato: basta tenere premuto il video o toccare l’icona dedicata per avviare l’analisi visiva. In pochi secondi, l’utente riceverà schede informative, suggerimenti di acquisto o collegamenti diretti a contenuti correlati. Tutto ciò senza interrompere la fruizione del video.