TSMC: il prezzo dei nuovi wafer da 2 e 1,4nm sale tantissimo

Il futuro dei chip è già delineato da diverso tempo, a guidare la marcia e come potete immaginare l’azienda taiwanese TSMC, la società infatti ha letteralmente conquistato e monopolizzato il mercato grazie ai propri processi produttivi davvero ben usciti che hanno conquistato letteralmente tutte le aziende che hanno effettuato ordini davvero giganteschi presso la società, ora l’azienda che si occupa di produrre i circuiti integrati si sta preparando per il lancio dei nuovi nodi a 2 nm e a 1,4 nm, il primo dovrebbe essere quello che muoverà la generazione di iPhone numero 18, non a caso Apple ha già stanziato un importante ordine dal momento che grazie alla sua partnership con la società dovrebbe avere la corsia preferenziale per accedere a questa nuova tecnologia.

I prezzi aumentano

Nonostante dunque il periodo decisamente florido, la società ha annunciato che i costi dei Jeep aumenteranno in maniera importante dal momento che produrre un singolo wafer a 2 nm costa davvero tantissimo, rispetto alla generazione precedente infatti il prezzo per singolo wafer è aumentato del 66%, un aumento davvero impressionante legato alla necessità dell’azienda di investire cifre importanti per allestire fabbriche e impianti di produzione in grado di supportare questo nuovo processo produttivo, basti pensare che un singolo impianto di produzione a un costo che si aggira intorno ai 725 milioni di dollari.

Si tratta dunque di un aumento sotto certi aspetti obbligato ma sicuramente legato al particolare momento che il mondo dell’informatica di consumo si ritrova a vivere, ovviamente la prima domanda che sorge spontanea a chiunque è quella legata al destino di questo rincaro, è altamente probabile infatti che questo aumento di prezzo si rifletta direttamente sul consumatore nel caso le varie aziende vogliono mantenere invariato il loro margine di profitto, ciò nonostante però bisognerà capire se nel corso del tempo l’azienda riuscirà ad ottimizzare a tal punto il proprio processo produttivo fino a abbattere i costi abbastanza da rendere il tutto più vantaggioso per ogni parte coinvolta.