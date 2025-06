Microsoft, Outlook: problemi temi con i calendari condivisi dopo l’ultimo aggiornamento

Microsoft ha confermato la presenza di malfunzionamenti legati ai calendari condivisi nella versione classica di Outlook, in seguito a un importante aggiornamento che aveva introdotto una serie di miglioramenti strutturali. L’update, pensato per rendere più efficiente la gestione degli eventi e delle riunioni condivise tra più utenti, sembra aver causato però diversi bug, alcuni dei quali possono influire negativamente sull’esperienza d’uso.

Tra le novità principali introdotte figurano la sincronizzazione istantanea, la possibilità di modificare date senza sovrascrivere quelle precedenti, un comportamento più discreto negli inviti, e il blocco dell’aggiunta multipla dello stesso calendario. Alcune modifiche, definite “intenzionali”, impongono nuove modalità operative e non sono considerate veri e propri errori, ma tre problemi specifici sono stati ufficialmente riconosciuti come bug.

I tre bug principali e le soluzioni temporanee

Il primo riguarda l’annullamento imprevisto delle riunioni: in contesti con calendari condivisi gestiti tramite il protocollo REST, l’aggiunta o rimozione di un partecipante può attivare automaticamente un messaggio di cancellazione verso alcuni invitati. In attesa di una correzione definitiva, Microsoft consiglia di disattivare i miglioramenti ai calendari condivisi oppure di passare alla nuova versione di Outlook.

Il secondo bug interessa gli allegati gestiti dai delegati. Quando un delegato modifica una riunione e rimuove un file, i partecipanti potrebbero non ricevere l’aggiornamento, causando errori di sincronizzazione e comportamenti imprevedibili. Anche in questo caso non esiste ancora una soluzione strutturale.

Infine, è stato segnalato un comportamento anomalo nella gestione degli allegati eliminati: dopo la rimozione, l’allegato potrebbe ricomparire automaticamente. Microsoft suggerisce di attendere circa un minuto per consentire il completamento della sincronizzazione prima di procedere a ulteriori modifiche. L’uso di SharePoint o OneDrive per la condivisione dei file è raccomandato per ridurre l’impatto di questi bug.

Outlook Classic sotto osservazione

Il fatto che i problemi si presentino nella versione classica di Outlook, cioè quella nativa e non basata su web, indica che Microsoft potrebbe spingere sempre di più verso l’utilizzo della nuova app Outlook. Per ora, però, chi utilizza la versione tradizionale dovrà fare i conti con una gestione dei calendari condivisi ancora instabile, con comportamenti che richiedono attenzione e qualche precauzione in più.