TIM: la super offerta con un mega regalo per chi ha meno di 30 anni

Al giorno d’oggi, un dettaglio di poco fondamentale nella vita digitale di ognuno di noi è rappresentato dall’offerta telefonica attiva sul proprio numero di cellulare, l’offerta in questione infatti è quella che ci permette di rimanere connessi con tutti costantemente e di svolgere le nostre attività quotidiane, come mandare i messaggi oppure pubblicare una foto sui social, di conseguenza di primaria importanza sono i minuti, gli SMS e soprattutto i gigabyte di traffico per navigare in Internet che abbiamo a disposizione, ecco che dunque scegliere una promozione in grado di soddisfare le nostre esigenze rappresenta uno step fondamentale all’interno di questo contesto, fortunatamente in Italia ci vengono in aiuto tantissimi operatori telefonici che mettono a disposizione i cataloghi di offerte davvero variegate in grado di soddisfare chiunque, offrendo soluzioni decisamente diverse e con prezzi variabili per permettere a tutti gli utenti di sottoscrivere un’offerta.

Ovviamente un operatore che in Italia rappresenta una vera e propria certezza e TIM, il provider tinto di blu infatti da diversi anni mette a disposizione tantissime promozioni che riescono a soddisfare l’esigenze di tu tutti senza troppi problemi, recentemente sul suo sito ufficiale è apparsa una nuova offerta che ribadisce il concetto e garantisce anche un bonus per coloro che hanno già un’offerta di linea fissa attiva, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Offerta per chi a meno di trent’anni con bonus

A coloro che hanno meno di trent’anni consente di accedere a 200 GB di traffico dati connettività 5G ultra di TIM con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, ma non è tutto, se hai già un’offerta di linea fissa attiva in salotto potrai Evolvere la promozione ottenendo giga illimitati in 5G, il tutto in entrambi i casi a 9,99 € al mese, offerta che include anche la portabilità nel caso vogliate mantenere il vostro numero di cellulare.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale di Tim per poi effettuare l’attivazione direttamente online, il costo di attivazione ammonta a 10 € e include la Sim fisica o elettronica con l’interno già cinque euro di credito spendibili come preferite, se siete interessati dunque mi basterà fare tutto direttamente sul sito di TIM.