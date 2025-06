AliExpress: sconto PAZZESCO sulla Honor Band 9

Gli utenti al giorno d’oggi sono sempre più alla ricerca di un rapporto qualità/prezzo assolutamente favorevole, per questo motivo fanno spesso affidamento su AliExpress, sito di e-commerce sul quale si possono trovare grandi prodotti al giusto prezzo, come nel caso di Honor Band 9.

Trattasi di uno smartwatch di relative piccole dimensioni, caratterizzato da un display da 1,57 pollici di diagonale, con bordi leggermente curvi per creare un continuum con il polso ed offrire una migliore vestibilità quotidiana. La sua batteira, nonostante le ridotte dimensioni, permette di raggiungere una autonomia complessiva anche di 14 giorni consecutivi, prima di dover ricorrere alla ricarica tramite la basetta magnetica inclusa in confezione.

Honor Band 9: ottima offerta su AliExpress

Honor Band 9 è un dispositivo estremamente economico, pensate difatti che il suo listino sarebbe di 97,02 euro, ma grazie alla promozione disponibile su AliExpress, l’utente può approfittare di una riduzione del 75%, ed arrivare in questo modo a dover effettuare un investimento finale di 23,50 euro per il suo acquisto a questo link.

Lo smartwatch è perfettamente compatibile sia con sistema operativo iOS che Android, senza differenze o vincoli, le notifiche vengono tranquillamente ricevute dalla maggior parte delle applicazioni. Il cinturino incluso in confezione è realizzato in silicone, adatto per polsi che vanno da 135 a 200 millimetri, mentre l’indossabiltà del prodotto è ottima anche considerando un utilizzo a lungo termine, dato il peso di soli 16,3 grammi.

Il device è impermeabile fino a 5 ATM, offre connettività WiFi a 2,4GHz oltre a bluetooth 5.3 per la connessione diretta allo smartphone. Le sue dimensioni, se interessati, corrispondono esattamente a 43 x 27,88 x 9,49 millimetri, la spedizione a domicilio è completamente gratuita, con consegna promessa in tempi davvero ridottissimi. La garanzia ha durata di 2 anni, essendo spedito da un magazzino dell’Unione Europea, non sono previsti dazi doganali di alcun tipo, quindi non avrete sorprese quando lo riceverete presso la vostra abitazione.