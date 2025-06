Tablet Lenovo a 100 euro: offerta imperdibile su AliExpress

Gli utenti sono sempre pronti a spendere poco con AliExpress, ma senza mai rinunciare alle specifiche e alle prestazioni dei prodotti che a tutti gli effetti vanno ad acquistare. Oggi vi parliamo di una nuova offerta molto speciale, è infatti disponibile il Lenovo K10c con un risparmio assolutamente degno di nota.

Il dispositivo mette a disposizione un ampio display da 10,1 pollici di diagonale, un IPS LCD comunque di pregevole fattura, alle cui spalle si muove il processore Unisoc T610, octa-core con frequenza di clock elevata, ed una configurazione che si affida direttamente a 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. La batteria è da 7000mAh, un quantitativo più che bilanciato per la tipologia di prodotto di cui vi stiamo parlando, con sistema operativo Android 11, senza alcuna personalizzazione software.

Acquistate il tablet Android su AliExpress a basso prezzo

E’ chiaro che date le premesse, la spesa finale che l’utente si ritrova a sotenere per il suo acquisto non dovrebbe essere particolarmente elevata, difatti il listino iniziale del prodotto è di 260 euro, con riduzione automatica del 50%, che la porta ad un valore di 130,39 euro a questo link. La consegna a domicilio è gratuita, senza dazi doganali con spedizione dall’Europa, e con garanzia di 24 mesi.

Dotato di connettore USB-C, come obbligatorio per legge dal 2025, il tablet integra posteriormente un sensore fotografico da 8 megapixel, per poi spaziare verso un anteriore da 2 megapixel di buona qualità generale. La presenza di una versione più datata del sistema operativo Android non deve assolutamente preoccuparvi o spaventarvi, per il semplice fatto che è possibile installare anche gli aggiornamenti successivi.

Le dimensioni del prodotto sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati, senza differenze particolari da segnalare, il che significa che potete tranquillamente trasportarlo con voi senza problemi o difficoltà, anche posizionandolo ad esempio nella tasca di una borsa.