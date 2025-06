Polestar 7: il SUV del brand punta alle grandi vendite

Polestar guarda al futuro europeo con occhi puntati sulla Polestar 7, il SUV elettrico destinato a far crescere in modo deciso le vendite del brand. Non un veicolo qualunque, ma un modello cruciale per il posizionamento del marchio svedese, che resta ben saldo nella fascia alta del mercato. Anche se pensata per vendere molto, questa vettura non cederà terreno sull’anima sportiva ed esclusiva che ha reso il nome Polestar sinonimo di emozione e tecnica. Il CEO Michael Lohscheller ha smentito le voci che temevano un passo verso l’omologazione, garantendo che il DNA Polestar rimarrà intatto. Nessun compromesso sul piacere di guida, sulla messa a punto del telaio, sulla sensazione di sportività. Il paragone con la Volvo EX90 è inevitabile dato che si ha stessa piattaforma, ma i caratteri sono opposti. Se la Volvo punta a comfort e sicurezza quotidiana, Polestar sceglie performance e carattere. Le sospensioni? Diverse. La taratura del telaio? Completamente ripensata.

Design che emoziona ed identità Polestar che resiste

Il design della Polestar 7 segnerà una svolta importante per l’intera gamma. Le forme si fanno più dinamiche e personali, con soluzioni visive più accattivanti rispetto al minimalismo visto finora. Un’evoluzione senza strappi, perché la continuità con i modelli precedenti verrà rispettata. Dalla Polestar 2 alla 4, passando per la 3, resterà una chiara parentela estetica. Il linguaggio stilistico sarà progettato per trasmettere potenza, reattività e spirito sportivo a prima vista. Nessuna freddezza da prototipo elettrico, solo design scandinavo reinterpretato con grinta. Non si tratterà di un cambiamento radicale, ma di un’identità affinata, che saprà distinguersi sulle strade europee senza confondersi.

Il luogo della produzione non è ancora stato svelato, ma una certezza c’è e cioè che la Polestar 7 nascerà in Europa. Due gli impianti in corsa, secondo le indiscrezioni più attendibili: lo stabilimento Volvo di Gent, in Belgio, e la nuova fabbrica slovacca in costruzione. Entrambe le sedi garantirebbero qualità produttiva e vicinanza a un mercato chiave. Cosa aspettarsi da questo SUV? Grinta, eleganza, tecnologia e quella sensazione unica al volante che ha fatto battere il cuore a tanti appassionati. Sarà davvero il modello che cambierà le sorti del marchio? Tutti gli occhi sono puntati sulla Polestar 7.